Un micro volcó y cayó desde un puente en medio del temporal: hay varios heridos y un intenso operativo de rescate

El colectivo perdió el control en una ruta de la provincia de Buenos Aires, se precipitó desde un puente y dejó numerosos pasajeros heridos.

Momentos de extrema tensión se vivieron este viernes en la provincia de Buenos Aires, cuando un micro de larga distancia volcó y cayó desde un puente en medio de las intensas lluvias que afectan a la región. El accidente dejó varios pasajeros heridos y obligó a desplegar un importante operativo de rescate para asistir a quienes quedaron atrapados dentro de la unidad.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el siniestro ocurrió mientras el colectivo circulaba bajo condiciones climáticas adversas. Por causas que todavía son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo, que terminó desbarrancando desde un puente y quedó volcado varios metros más abajo.

#Ruta7 Volcó un micro de larga distancia de la empresa Vía TAC en #CarmenDeAreco.

La unidad había partido desde Córdoba con destino a Buenos Aires.

Se reportan personas heridas y un importante operativo con Bomberos, ambulancias y Policía en el lugar. pic.twitter.com/nu3r4SkM8b — christian baglietto (@bagliettoc) July 17, 2026 Tras el impacto, al lugar acudieron dotaciones de bomberos, ambulancias, personal policial y equipos de Defensa Civil, que trabajaron para rescatar a los ocupantes y trasladar a los heridos a distintos centros de salud. Las tareas demandaron varias horas debido a la complejidad del escenario y a las dificultades generadas por el temporal.

Las autoridades confirmaron que varios pasajeros sufrieron lesiones de distinta consideración, aunque hasta el momento no se difundió un parte oficial con el número definitivo de víctimas ni el estado de salud de todos los involucrados. La prioridad de los rescatistas fue retirar a las personas que permanecían dentro del colectivo y brindarles asistencia médica.