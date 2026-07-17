    • 17 de julio de 2026 - 08:44

    Tras un arrebato se metió a una casa para esconderse y la dueña lo entregó a la Policía

    Un violento arrebato callejero terminó de la peor manera para un delincuente de 35 años en las últimas horas.

    El celular arrebatado.&nbsp;

    El celular arrebatado. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El sujeto, identificado por la Policía como Palacio, no solo asaltó a un hombre en plena vía pública, sino que en su desesperado intento por escapar se metió a una casa ajena para esconderse, sin contar con que la propietaria colaboraría con los uniformados para que lo detuvieran.

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    Según informaron fuentes policiales, todo comenzó cuando efectivos de la fuerza realizaban recorridas de prevención y observaron una tensa escena en la intersección de calles Tucumán y Patagonia: dos hombres forcejeaban en el suelo, estando uno de ellos tendido sobre la calzada y el otro encima de él.

    La dueña de casa abrió las puertas

    Al llegar al inmueble, los efectivos entrevistaron a la propietaria. La mujer, asustada, manifestó que había escuchado ruidos extraños y el ingreso de una persona completamente desconocida a su hogar. Sin dudarlo, autorizó el ingreso del personal policial para que registrara la propiedad.

    Tras una breve inspección dentro de la vivienda, los policías localizaron a Palacio oculto en una de las habitaciones. Durante el palpado de urgencia, los uniformados le encontraron en el bolsillo del pantalón el celular azul marca TCL que le pertenecía a la víctima.

    Por directivas de la Justicia, el sospechoso de 35 años fue trasladado a la comisaría jurisdiccional y quedó a disposición de la Unidad Fiscal en turno. Se le inició una causa bajo el procedimiento especial de Flagrancia, caratulada como "Robo en grado de tentativa".

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