Tras un arrebato se metió a una casa para esconderse y la dueña lo entregó a la Policía

Un violento arrebato callejero terminó de la peor manera para un delincuente de 35 años en las últimas horas.

El sujeto, identificado por la Policía como Palacio, no solo asaltó a un hombre en plena vía pública, sino que en su desesperado intento por escapar se metió a una casa ajena para esconderse, sin contar con que la propietaria colaboraría con los uniformados para que lo detuvieran.

Según informaron fuentes policiales, todo comenzó cuando efectivos de la fuerza realizaban recorridas de prevención y observaron una tensa escena en la intersección de calles Tucumán y Patagonia: dos hombres forcejeaban en el suelo, estando uno de ellos tendido sobre la calzada y el otro encima de él.

La dueña de casa abrió las puertas Al llegar al inmueble, los efectivos entrevistaron a la propietaria. La mujer, asustada, manifestó que había escuchado ruidos extraños y el ingreso de una persona completamente desconocida a su hogar. Sin dudarlo, autorizó el ingreso del personal policial para que registrara la propiedad.

Tras una breve inspección dentro de la vivienda, los policías localizaron a Palacio oculto en una de las habitaciones. Durante el palpado de urgencia, los uniformados le encontraron en el bolsillo del pantalón el celular azul marca TCL que le pertenecía a la víctima.