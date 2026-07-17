    • 17 de julio de 2026 - 10:14

    La identidad de la niña de 10 años que murió en brutal choque

    La pequeña viajaba junto a su madre cuando el auto en el que se trasladaban impactó contra una camioneta. La identidad de la pequeña víctima.

    El auto de las víctimas.

    El auto de las víctimas.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una niña de 10 años murió este jueves tras un trágico choque protagonizado por un automóvil y una camioneta en la Ruta 2, en La Plata. El hecho generó una profunda conmoción y es investigado por la Justicia para determinar cómo ocurrió la colisión.

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    La víctima fue identificada como Luisana Vitoli, quien viajaba como acompañante en un Renault Logan conducido por su madre, María Gabriela Spampinato, de 47 años.

    Según informaron fuentes oficiales, el automóvil circulaba en dirección hacia Mar del Plata cuando, por causas que aún se intentan establecer, impactó contra una Ford Ranger manejada por Daniel Reyes Benítez, de 29 años, quien intentaba cruzar la ruta.

    Como consecuencia del violento choque, se desplegó un importante operativo de emergencia. Bomberos Voluntarios y personal médico del SAME trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas.

    La primera médica que arribó al sitio confirmó el fallecimiento de la menor, quien murió a causa de las gravísimas lesiones sufridas en el impacto. Por su parte, la madre de la niña y el conductor de la camioneta fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados a un centro de salud para recibir atención médica.

    Investigan las causas del accidente

    Tras el siniestro, la zona fue preservada para que los peritos realizaran las tareas correspondientes con el objetivo de reconstruir la mecánica del choque y establecer eventuales responsabilidades. La causa quedó en manos de la UFI N.º 12 del Departamento Judicial La Plata, a cargo del fiscal Fernando Padovan, quien ordenó las primeras medidas para avanzar con la investigación del hecho.

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