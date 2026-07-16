Qué dijo el conductor que produjo el múltiple choque en Ruta 20

El conductor de la camioneta Toyota Hilux que protagonizó el violento siniestro vial ocurrido este jueves por la mañana sobre Ruta 20, en Santa Lucía , aseguró en una primera declaración que fue encandilado instantes antes de cruzarse de carril y chocar de frente contra un camión . Esa explicación fue confirmada por el fiscal de la causa, Roberto Ginsberg , aunque aclaró que todavía forma parte de la investigación.

Identificaron a los involucrados en el múltiple choque de Ruta 20 y revelaron cómo ocurrió

Según detalló el representante del Ministerio Público Fiscal, el accidente ocurrió alrededor de las 8, unos 200 metros al este de calle Gorriti. La Toyota Hilux , conducida por Néstor Olivares , circulaba de este a oeste cuando impactó de frente contra un camión Dodge que avanzaba en sentido contrario.

Como consecuencia del fuerte choque, el camión prácticamente detuvo su marcha y fue embestido desde atrás por un Renault Sandero y, posteriormente, por una motocicleta Smash 110 cc que transitaban detrás.

Consultado sobre la mecánica del hecho, Ginsberg explicó que la principal hipótesis es que la camioneta invadió el carril contrario.

"Lo que manifestó inicialmente el conductor de la camioneta es que había sido encandilado", señaló el fiscal, aunque remarcó que esa versión deberá ser corroborada con las pruebas que se incorporen al expediente. "Lo que manifestó inicialmente el conductor de la camioneta es que había sido encandilado", señaló el fiscal, aunque remarcó que esa versión deberá ser corroborada con las pruebas que se incorporen al expediente.

En ese sentido, indicó que la Policía trabaja para determinar si existen cámaras del CISEM o registros particulares que hayan captado el momento del choque. Además, también se busca tomar declaración a testigos presenciales.

La calzada estaba en buenas condiciones

El fiscal también descartó, por el momento, que el estado del camino haya influido en el accidente.

Precisó que la calzada se encontraba en buenas condiciones y recordó que en ese tramo de Ruta 20 existe doble línea amarilla, por lo que, en principio, estaría acreditada una maniobra antirreglamentaria por parte de la camioneta al cruzarse de carril.

Asimismo, rechazó la posibilidad de que el camión hubiera invadido previamente el carril contrario.

"El punto de impacto sería sobre el carril del camión, por lo tanto sería la camioneta Toyota la que habría invadido el terreno", sostuvo. "El punto de impacto sería sobre el carril del camión, por lo tanto sería la camioneta Toyota la que habría invadido el terreno", sostuvo.

Tras el impacto, fueron trasladados al Hospital Rawson el conductor del camión, la conductora del Sandero, el motociclista y la acompañante de la Hilux. Todos permanecen fuera de peligro y presentaban golpes y cortes de distinta consideración.

El conductor de la camioneta fue el único involucrado que no necesitó ser derivado en ambulancia.

En el siniestro vial se vieron involucrados cuatro vehículos. La camioneta Toyota Hilux, conducida por Olivares, fue la que, según la investigación preliminar, habría invadido el carril contrario e impactado de frente contra un camión Dodge manejado por Rubén Martín. Tras esa primera colisión, un Renault Sandero conducido por Florencia Tejada y una motocicleta Smash 110 cc al mando de Francisco García chocaron contra el camión, generándose el múltiple accidente. Como consecuencia, varias personas sufrieron lesiones y fueron trasladadas al Hospital Rawson, aunque todas se encuentran fuera de peligro.

La investigación continúa

Ginsberg informó que ya se realizaron controles a los conductores involucrados, aunque los resultados todavía no estaban disponibles al momento de brindar declaraciones.

Respecto de la situación judicial del conductor de la Hilux, adelantó que aún es prematuro adoptar una decisión formal, aunque señaló que, de acuerdo con las primeras evidencias, "en principio el responsable sería el conductor de la Toyota Hilux por un delito de lesiones culposas".

La investigación continúa con el trabajo de personal de la Comisaría Quinta y de Policía Científica, que realizan las pericias para reconstruir con precisión cómo ocurrió el múltiple choque y determinar las responsabilidades correspondientes.