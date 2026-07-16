Fuerte choque entre un camión y otros tres vehículos en Ruta 20: cuatro personas, hospitalizadas

El siniestro ocurrió en la intersección de Ruta Nacional 20 y Gorriti. Personal de emergencias asistió a todos los involucrados y, por el momento, se desconoce cómo se produjo la colisión.

Un importante siniestro vial se registró este jueves en el departamento Santa Lucía, donde chocaron un camión, una camioneta Toyota Hilux, una motocicleta y un Renault Sandero. El hecho ocurrió en la intersección de Ruta Nacional 20 y calle Gorriti y obligó a interrumpir el tránsito en la zona mientras trabajaban los equipos de emergencia.

Por el momento, las autoridades no informaron cuál fue la mecánica del accidente y se investigan las circunstancias que derivaron en la colisión múltiple. Hasta el lugar acudieron efectivos policiales y personal de emergencias médicas, que asistieron a todas las personas involucradas en el siniestro.

Choque en Ruta 20. Foto: Diario de Cuyo. De acuerdo con la información preliminar, cuatro personas debieron ser hospitalizadas, una de ellas con heridas cortantes. Se trata del conductor del camión, quien sufrió cortes en la cabeza, aunque las heridas no revestirían gravedad. En tanto, el resto de los involucrados fue evaluado por los profesionales de la salud y se encuentra fuera de peligro.

Mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y peritajes, el tránsito permaneció parcialmente cortado en la zona, por lo que se recomendó a los conductores circular con precaución o utilizar vías alternativas.