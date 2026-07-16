Conmoción por la muerte de una bebé de cuatro meses

La muerte de la pequeña generó una profunda conmoción entre los vecinos de la zona.

Una profunda conmoción envuelve a la comunidad del paraje Kilómetro 13, en el departamento General Taboada, Santiago del Estero, luego del fallecimiento de una bebé de cuatro meses, ocurrido durante la madrugada de este miércoles.

La víctima, identificada por su apellido Corbalán Ávila, fue encontrada sin signos vitales en su vivienda, por lo que familiares dieron aviso a las autoridades.

Tras la alerta, efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 41 acudieron al lugar y preservaron la escena mientras se iniciaban las actuaciones judiciales correspondientes.

Según las primeras averiguaciones, una de las hipótesis que analizan los investigadores es que la menor habría sufrido una broncoaspiración mientras era alimentada. Sin embargo, esa versión deberá ser confirmada mediante las pericias ordenadas por la Fiscalía.

En el lugar trabajaron el médico de Policía, personal de Criminalística y efectivos de la fuerza de seguridad, quienes realizaron las diligencias de rigor para establecer con precisión cómo ocurrió el lamentable episodio.