    • 8 de julio de 2026 - 10:49

    Conmoción en las redes por fotos inéditas de Ernestina Pais

    A casi dos semanas de su muerte, se conocieron imágenes que despertaron tristeza entre sus seres queridos y seguidores.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Leé además

    Federica Pais. Foto: captura.

    Federica Pais volvió a la televisión tras la muerte de su hermana Ernestina: "No sufrió"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Tras la muerte de Ernestina Pais, se decidó levantar la gira de El divorcio del año, que tenía a San Juan en su itinerario. 

    Tras la muerte de Ernestina Pais, "El divorcio del año" no llegará a San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las imágenes fueron compartidas por Lautaro López, el reconocido artista en técnicas de esculturas inmersivas. “Sé dónde fuiste”, escribió junto a la publicación de Instagram.

    “Gracias por haberme dejado entrar en tu vida y ser esa ‘gente que sí’ para vos. Por haber sido quien fuiste frente a todas las adversidades que esta vida te puso y por lo increíble persona que eras con los demás. Tu sinceridad y tu verdad ante todo, tu intelecto, tu lectura”, agregó luego.

    Una de las fotos in&eacute;ditas de Ernestina Pais que salieron a la luz. (Foto: instagram/taro.lopezz)

    Una de las fotos inéditas de Ernestina Pais que salieron a la luz. (Foto: instagram/taro.lopezz)

    Por último, Lautaro reconoció que la iba a querer toda la vida y extrañar aún más: “Me duele mucho y todavía no lo puedo creer. Me quedan muchas cosas por contarte y decirte. Sé dónde encontrarte Ernes”.

    Ernestina Pais junto a Lautaro L&oacute;pez. (Foto: instagram/taro.lopezz)

    Ernestina Pais junto a Lautaro López. (Foto: instagram/taro.lopezz)

    Pais se encontraba yendo a trabajar a Tigre cuando se accidentó en San Isidro. Su despedida estuvo colmada de colegas y familiares, como su hermana Federica, con quien se encontraba distanciada.

    Ernestina Pais, feliz y sonriente junto al mar. (Foto: instagram/taro.lopezz)

    Ernestina Pais, feliz y sonriente junto al mar. (Foto: instagram/taro.lopezz)

    La muerte de Ernestina Pais

    Ernestina Pais murió el viernes 26 de junio cerca de las 19.30. Las cámaras de seguridad del cruce ferroviario de Sáenz Peña y Elcano, en San Isidro, registraron que cruzó la barrera baja con su Honda City Negro y el Tren de la Costa la embistió.

    El impacto fue de lleno sobre el lateral izquierdo del vehículo, correspondiente al lado del conductor.

    La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez, que ordenó la intervención de peritos para reconstruir la mecánica del accidente.

    Los restos de la actriz fueron despedidos el domingo 27 a la mañana en una famosa casa funeraria de Palermo. Luego tuvo un último adiós en la Chacarita, donde su familia decidió que fuera cremada.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Emotiva despedida a Ernestina Pais en el Cementerio de la Chacarita.

    Familiares, amigos y figuras del espectáculo despidieron a Ernestina Pais en un emotivo funeral en Chacarita

    la conmovedora despedida a ernestina pais: el dolor de familiares, colegas y amigos

    La conmovedora despedida a Ernestina Pais: el dolor de familiares, colegas y amigos

    viral: una modelo rusa es igual a erling haaland

    Viral: una modelo rusa es igual a Erling Haaland

    Por Redacción Diario de Cuyo
    la vecina de arriba de cristina kirchner vende su exclusivo duplex en recoleta: cuanto sale

    La "vecina de arriba" de Cristina Kirchner vende su exclusivo dúplex en Recoleta: cuánto sale

    Por Redacción Diario de Cuyo