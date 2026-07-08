Conmoción en las redes por fotos inéditas de Ernestina Pais

Ernestina Pais murió a los 54 años y su entorno todavía no puede creerlo. Se accidentó con el auto en un cruce ferroviario y la noticia generó una gran conmoción. A casi dos semanas de la tragedia, aparecieron algunas fotos inéditas donde se la ve feliz y sonriente en la playa.

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Las imágenes fueron compartidas por Lautaro López, el reconocido artista en técnicas de esculturas inmersivas. “Sé dónde fuiste”, escribió junto a la publicación de Instagram.

“Gracias por haberme dejado entrar en tu vida y ser esa ‘gente que sí’ para vos. Por haber sido quien fuiste frente a todas las adversidades que esta vida te puso y por lo increíble persona que eras con los demás. Tu sinceridad y tu verdad ante todo, tu intelecto, tu lectura”, agregó luego.

Por último, Lautaro reconoció que la iba a querer toda la vida y extrañar aún más: “Me duele mucho y todavía no lo puedo creer. Me quedan muchas cosas por contarte y decirte. Sé dónde encontrarte Ernes”.

Una de las fotos inéditas de Ernestina Pais que salieron a la luz. (Foto: instagram/taro.lopezz)

Pais se encontraba yendo a trabajar a Tigre cuando se accidentó en San Isidro. Su despedida estuvo colmada de colegas y familiares, como su hermana Federica, con quien se encontraba distanciada.

Ernestina Pais, feliz y sonriente junto al mar. (Foto: instagram/taro.lopezz)

La muerte de Ernestina Pais

Ernestina Pais murió el viernes 26 de junio cerca de las 19.30. Las cámaras de seguridad del cruce ferroviario de Sáenz Peña y Elcano, en San Isidro, registraron que cruzó la barrera baja con su Honda City Negro y el Tren de la Costa la embistió.

El impacto fue de lleno sobre el lateral izquierdo del vehículo, correspondiente al lado del conductor.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez, que ordenó la intervención de peritos para reconstruir la mecánica del accidente.

Los restos de la actriz fueron despedidos el domingo 27 a la mañana en una famosa casa funeraria de Palermo. Luego tuvo un último adiós en la Chacarita, donde su familia decidió que fuera cremada.