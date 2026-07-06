La "vecina de arriba" de Cristina Kirchner vende su exclusivo dúplex en Recoleta: cuánto sale

El mercado inmobiliario sumó una propiedad que trasciende el interés por sus metros cuadrados o su ubicación. El dúplex ubicado en el último piso del edificio de Juncal al 1300, en la esquina de Uruguay, quedó en venta por US$930.000. La unidad se encuentra justo sobre el departamento donde vivió durante años la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, una ubicación que convirtió al edificio en uno de los más conocidos del país.

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La esquina de Recoleta tomó protagonismo durante los últimos años por las permanentes concentraciones de militantes frente al domicilio de la exmandataria y, especialmente, por el intento de atentado ocurrido el 1 de septiembre de 2022. Desde entonces, el edificio pasó a integrar la memoria reciente de la política argentina.

La propiedad pertenece a Ximena de Tezanos Pinto, conocida por ocupar durante años el departamento ubicado sobre el de la ex presidenta. Su nombre trascendió en distintas oportunidades por los carteles y banderas que exhibió desde el balcón con mensajes vinculados al debate político de aquellos años, una situación que también convirtió a la vivienda en un punto de atención mediática.

Más allá de la historia que rodea al edificio, la propiedad sobresale por sus dimensiones y distribución, poco frecuentes para una zona donde predominan departamentos tradicionales de una sola planta.

El inmueble ofrece 280,57 m2 cubiertos, distribuidos en ocho ambientes. El ingreso conduce a un amplio hall de recepción que conecta con el living, el comedor y un escritorio independiente. La planta principal también reúne cuatro dormitorios en suite, incluida la habitación principal con vestidor, además de doble circulación, un detalle que aporta mayor funcionalidad para la vida cotidiana.

La cocina dispone de espacio para comedor diario y una kitchenette auxiliar que comparten tres de las suites. El departamento también incorpora toilette de recepción, baño y dependencias de servicio, mientras que los pisos originales de parquet mantienen el estilo clásico del edificio.

“La propiedad reúne una distribución muy funcional y un tamaño difícil de encontrar hoy en Recoleta. El precio responde a las características del inmueble y a los valores que registra actualmente el mercado para este tipo de unidades”, dijo Iuri Izrastzoff, de Izrastzoff Inmobiliaria, firma encargada de la comercialización.

Una terraza con pileta en pleno Recoleta

Uno de los principales diferenciales aparece en el segundo nivel del dúplex. Allí funciona un departamento independiente de aproximadamente 30 m2, equipado con cocina y baño propio, un espacio que puede utilizarse como vivienda auxiliar, estudio profesional o área para invitados.

En ese mismo nivel también se ubican el lavadero y una terraza de uso exclusivo de 120 m2 con parrilla y pileta, una prestación poco habitual dentro de edificios de Recoleta. La propiedad, además, posee doble acceso tanto a la planta superior como a la terraza, una característica que amplía las posibilidades de uso y aporta mayor privacidad.

El conjunto ofrece una configuración más cercana a la de una casa que a la de un departamento convencional, una condición muy buscada por familias que desean permanecer dentro de uno de los barrios más tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires.

Una remodelación que puso en valor la propiedad

La actual propietaria compró el dúplex hace más de tres décadas, cuando el inmueble presentaba un importante deterioro. Luego de una remodelación integral, la vivienda recuperó su valor arquitectónico y se adaptó a las necesidades de una familia, aprovechando una distribución difícil de encontrar en edificios de esta categoría.

La combinación de amplios ambientes, cuatro suites, espacios de servicio, un departamento independiente y una terraza con pileta le permitió diferenciarse dentro del segmento premium porteño.

Recoleta, uno de los mercados más consolidados

La salida al mercado de esta propiedad coincide con un escenario de mayor movimiento en la compraventa de inmuebles usados, impulsado por la recuperación del crédito hipotecario y una demanda que volvió a concentrarse en departamentos bien ubicados y listos para habitar.

En ese contexto, las unidades de grandes dimensiones mantienen una oferta muy limitada en Recoleta, sobre todo aquellas que incorporan espacios exteriores de uso exclusivo.

Izrastzoff comentó: “No aparecen todos los días propiedades de estas características. Además de la superficie y la calidad constructiva, existe un componente histórico que convierte a esta unidad en una pieza singular dentro del mercado porteño”.

Un edificio con valor patrimonial

Más allá de su historia reciente, el edificio también ocupa un lugar destacado dentro de la arquitectura porteña. El proyecto pertenece al estudio Sánchez, Lagos y de la Torre, uno de los más prestigiosos de la Argentina durante el siglo XX y responsable de obras emblemáticas como el edificio Kavanagh.

La construcción conserva varios de sus rasgos originales, entre ellos la calidad de los materiales, la distribución de los espacios y detalles arquitectónicos que todavía distinguen a este tipo de edificios. Frente al inmueble también se levantan construcciones de valor patrimonial y, a pocos metros, se encuentra la plaza Vicente López, uno de los espacios verdes más tradicionales de Recoleta.

La ubicación suma otro diferencial para quienes buscan vivir en una zona con amplia oferta gastronómica, comercios, servicios y excelentes conexiones con el resto de la ciudad.

“Además del valor inmobiliario, esta propiedad ofrece el atractivo de formar parte de un edificio emblemático desde el punto de vista arquitectónico y urbano. Es una oportunidad para quien busca una vivienda única en uno de los sectores más tradicionales de la ciudad”, concluyó Izrastzoff.