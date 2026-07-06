    • 6 de julio de 2026 - 18:35

    Es tendencia el corte de carne de cerdo barato ideal para estofados, guisos o milanesas

    Gracias a sus características, este corte resulta una opción práctica tanto para preparaciones rápidas como para platos que requieren una cocción más prolongada.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El aumento del precio de la carne lleva a muchas personas a buscar cortes que permitan preparar distintas comidas sin resignar calidad. Entre las alternativas que ofrecen un buen equilibrio entre sabor, rendimiento y versatilidad aparece la cuadrada de cerdo, una pieza que puede utilizarse en una amplia variedad de recetas.

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    Un corte magro y con buena jugosidad

    La cuadrada de cerdo proviene de la parte alta del lomo, cerca de las costillas. Se distingue por combinar carne magra con una fina capa de grasa que ayuda a conservar la jugosidad durante la cocción sin que el resultado sea excesivamente graso.

    Esa composición permite que el corte mantenga una textura tierna y absorba con facilidad los condimentos y sabores de cada preparación, una cualidad que lo convierte en una opción muy utilizada para diferentes recetas.

    Las preparaciones que admite la cuadrada de cerdo

    Una de las principales ventajas de este corte es su capacidad para adaptarse a distintos métodos de cocción.

    Para preparar milanesas, puede cortarse en fetas finas, lo que permite obtener piezas tiernas y sabrosas. También ofrece buenos resultados en guisos y estofados, donde conserva su textura mientras incorpora los sabores del caldo y las verduras.

    Otra posibilidad consiste en cocinarla al horno, ya sea entera o en trozos, una técnica que permite mantener la carne jugosa. Además, puede cocinarse lentamente y desmenuzarse para elaborar rellenos de sándwiches, tacos o distintas preparaciones inspiradas en el tradicional "pulled pork".

    Un corte que combina rendimiento y variedad

    La posibilidad de utilizar la cuadrada de cerdo en recetas muy diferentes hace que muchas familias la consideren un corte rendidor para las compras habituales.

    Su equilibrio entre carne magra, jugosidad y facilidad de cocción permite incorporarla tanto en comidas diarias como en platos más elaborados, convirtiéndola en una alternativa versátil para quienes buscan aprovechar al máximo cada compra de carne.

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