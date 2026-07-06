    • 6 de julio de 2026 - 13:49

    Finstas, la inquietante tendencia secreta de Instagram que cada vez usan más los jóvenes

    Esta nueva opción en Instagram refleja un cambio en la forma de usar redes sociales.

    Finstas, la inquietante tendencia secreta de Instagram que cada vez usan más los jóvenes. Foto: Redes

    Finstas, la inquietante tendencia secreta de Instagram que cada vez usan más los jóvenes. Foto: Redes

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    El objetivo aspiracional de Instagram, la red social donde famosos y anónimos se muestran como perfectos y deseables, donde todo es “aesthetic” y la carrera por tener más seguidores es el modelo a seguir, puso demasiada presión en muchos jóvenes.

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    Hoy, las cuentas de los adolescentes ya no funcionan como un espacio libre: los perfiles son vigilados por familiares, vistos por compañeros y visitados por conocidos lejanos y contactos que obligan a cuidar cada foto, cada video y cada gesto.

    Para escapar de esa presión, los chicos y chicas encontraron una solución: crear una segunda cuenta, privada y reservada a un grupo mínimo de amigos.

    Ese perfil alternativo se conoce como Finsta. El término viene de Fake Instagram, y describe una cuenta más íntima, espontánea y menos producida. Así, en el principal queda la imagen cuidada y en la Finsta aparecen los chistes internos, las fotos sin filtro y las publicaciones que solo tienen sentido para un círculo cercano de amigos.

    Qué diferencia hay entre una Finsta y una cuenta principal

    En la jerga de Instagram, la cuenta principal suele llamarse Rinsta, por Real Instagram. Es el perfil visible, muchas veces público o semipúblico, donde se publican fotos más seleccionadas, posteos con mayor preparación y contenidos que responden a una identidad digital más controlada.

    La Finsta ocupa otro lugar. Es secundaria, cerrada y pensada para un círculo chico. Allí aparecen imágenes sin filtros, situaciones cotidianas, bromas internas y publicaciones que el usuario no necesariamente subiría a su perfil principal.

    Este fenómeno aparece como una respuesta a la presión social dentro de las plataformas y permite a los usuarios gestionar quién ve cada contenido y decidir qué quieren mostrar fuera de los moldes habituales de las redes sociales.

    Por qué los jóvenes usan cuentas privadas y alternativas

    La búsqueda de autenticidad es una de las claves. Las Finstas permiten mostrar un costado más natural, menos editado y menos dependiente de la aprobación pública. También ofrecen una sensación de mayor privacidad frente a familiares, conocidos lejanos, compañeros de estudio o contactos que forman parte del perfil principal.

    Estos perfiles suelen tener entre 30 y 50 seguidoresy aparecen con fuerza entre jóvenes de 16 a 21 años. En ese espacio más reducido, los usuarios pueden expresarse con menos miedo a la exposición y con menor presión por sostener una imagen idealizada.

    La tendencia también muestra un cambio en la forma de usar Instagram. Para muchos jóvenes, las redes dejaron de ser solo una vidriera de publicaciones y pasaron a funcionar como espacios de socialización diferenciados. Una cuenta puede estar orientada a la familia, otra al grupo íntimo y otra a intereses específicos.

    Leé también: Infancias e internet: cómo hablar con los chicos sobre los riesgos ocultos de la red

    Este comportamiento está vinculado con una mayor conciencia sobre los riesgos de la sobreexposición. Los jóvenes crecieron con advertencias sobre ciberacoso, bullying, contactos desconocidos y huella digital, por eso tienden a segmentar más sus audiencias. Con eso en cuenta, las Finstas ofrecen libertad, cercanía y control sobre quién accede a cada publicación.

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