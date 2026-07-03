Figura de Telefe abandonó su programa en medio del Mundial

La noticia, que dio Pía Shaw en SQP, disparó las dudas de Yanina Latorre y todo tipo de especulaciones.

La cobertura del Mundial 2026 de Telefe sumó un capítulo inesperado. Ian Lucas, influencer y último ganador de MasterChef Celebrity Argentina, se bajó de "Por el mundo", el histórico ciclo de viajes que conduce Marley, en plena Copa del Mundo, una decisión que generó revuelo y disparó todo tipo de especulaciones. El joven había sido una de las grandes apuestas del canal para captar al público juvenil en las transmisiones desde Estados Unidos.

La primicia la dio Pía Shaw en Sálvese Quien Pueda (SQP), por América TV. "Quien deja el Mundial y se despide hoy de Por el mundo es Ian Lucas. Tenía un compromiso laboral ya pautado, se va para Turquía a la Fórmula 1 y un trabajo que tiene pendiente", contó la periodista.

Ian lucas abandonará la cobertura del Mundial con Telefe. La versión oficial y las dudas de YaninaShaw fue tajante: aseguró que la salida no tuvo que ver con un mal rendimiento ni con un conflicto, sino que "ya estaba pautado todo" desde antes de viajar. Sin embargo, la explicación no convenció a todos en el estudio.

Yanina Latorre, al frente de la conducción, cuestionó sin filtros la movida. "¿Por qué no lo dijeron desde un principio? No soporto la irresponsabilidad", disparó. Y fue más allá con su propia hipótesis: "Consiguió un laburo mejor y se va. Desconfío".

Rumores de interna y un dato económico Aunque desde el programa descartaron cualquier pelea, no tardaron en circular versiones sobre una supuesta interna con Marley, algo que hasta el momento nadie confirmó. A esa especulación se sumó un antecedente: el propio Ian Lucas había dicho públicamente que Telefe no le pagaba un sueldo y que participaba "por la pantalla", lo que dejó abierta la hipótesis de un desgaste económico detrás de su decisión.