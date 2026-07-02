Mar del Plata amaneció cubierta de nieve tras 35 años: mirá las mejores postales y videos

La intensa ola de frío polar que afecta a gran parte de la Argentina dejó este martes una postal poco habitual en la provincia de Buenos Aires: nevó en distintas localidades y Mar del Plata amaneció completamente cubierta de blanco, en un fenómeno que no se registraba con esta magnitud desde hace 35 años.

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02/07/26 #MardelPlata Con nieve en la playa.. Video que me compartieron de ésta mañana. @MeteoBsAs #Nieve #friopolar pic.twitter.com/HGGUQk4vu8

La ciudad balnearia despertó con una temperatura de -1°C y nevadas que cubrieron la zona costera. Según el pronóstico, las precipitaciones se extenderán hasta el mediodía y luego darán paso a lluvias y chaparrones durante la tarde. Hacia la noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado, aunque con temperaturas cercanas a los 3°C.

La nevada alteró parte de la actividad habitual. Si bien no hubo un comunicado oficial sobre la suspensión de las clases, el Consejo Escolar informó que no existían disposiciones de la Jefatura Distrital en ese sentido. En cambio, sí fue suspendida la fecha local de atletismo de los Juegos Bonaerenses.

En medio del paisaje invernal, el plantel de fútbol de Kimberley realizó su entrenamiento bajo la nieve como parte de la preparación para el encuentro del próximo domingo frente a Sol de Mayo, por el Torneo Federal A.

| AHORA: Se reporta nevada en Mar del Plata, Argentina. pic.twitter.com/b4XDP49RxG — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 2, 2026

El antecedente más cercano de una nevada en Mar del Plata data de 2007, cuando el fenómeno se extendió durante unos 20 minutos con temperaturas bajo cero. Sin embargo, la intensidad registrada en esta jornada convirtió nuevamente a la ciudad en escenario de un hecho climático excepcional.

Las nevadas también alcanzaron al sur bonaerense. En Necochea, donde la temperatura descendió hasta -1°C, se registró una persistente caída de agua nieve desde la noche del lunes y durante toda la mañana de este martes. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que durante la tarde continuarán los chaparrones, en el marco de una ola polar que mantiene bajo alerta a numerosas provincias del país.