Cerró una histórica tienda tras 130 años

La ciudad de Rosario amaneció con una de las noticias más tristes para su identidad comercial y cultural. El emblemático edificio ubicado en la intersección peatonal de las calles Córdoba y Sarmiento volvió a apagar sus luces, dejando un vacío inmenso en el corazón del centro de la ciudad. Tras un período de reactivación que había devuelto la ilusión a los vecinos, la realidad económica actual impuso un freno abrupto a las operaciones del histórico multiespacio La Favorita.
La crisis que atraviesa el comercio minorista, sumada a una drástica reducción del poder adquisitivo de los consumidores, terminó por minar las bases de un proyecto que aspiraba a sostenerse a largo plazo. Lo que en 2023 se celebró como un resurgimiento lleno de mística e identidad local, lamentablemente derivó en un escenario complejo donde las persianas bajas volvieron a ser las protagonistas de la histórica esquina rosarina.
El desenlace no solo responde a las variables macroeconómicas del país, sino también a un marcado desgaste en las negociaciones internas entre el fideicomiso que administra el inmueble y la firma que operaba comercialmente el espacio. Las diferencias insalvables en los costos de los alquileres y las dificultades edilicias terminaron por precipitar la salida de la gran mayoría de las marcas que allí daban vida al paseo de compras.
Los motivos detrás de un final abrupto para el gigante rosarino
El proyecto comercial de la desarrolladora Onatisur, encargada de la gestión operativa del lugar, se encontraba bajo un contrato proyectado inicialmente con vistas al año 2027. Sin embargo, las turbulencias de los últimos meses obligaron a renegociar las condiciones frente a la masiva finalización de los contratos de los comerciantes que alquilaban los stands y salones. La operadora buscó adecuar los valores a las cifras de ventas reales de los negocios, pero los herederos y propietarios del inmueble desestimaron esta propuesta, exigiendo los pagos correspondientes y la inmediata devolución del edificio.
A este cruce financiero se le sumaron problemas de infraestructura que afectaron el normal funcionamiento y la experiencia de los clientes, como los desperfectos técnicos en las escaleras mecánicas que nunca llegaron a solucionarse. En sus últimos días de actividad, el paseo de compras evidenciaba una postal desoladora: de los más de 30 locales comerciales que le devolvían el brillo al centro de Rosario, apenas quedaban siete en funcionamiento, cuyos encargados manifestaron una enorme frustración y tristeza por haber sido notificados de la clausura definitiva con escaso tiempo de anticipación.
Una historia ligada al glamour de París y los vaivenes de Argentina
Los orígenes de este Monumento Histórico se remontan a 1897, cuando los hermanos de origen asturiano Ramón y Ángel García fundaron una pequeña mercería que rápidamente se ganó el afecto del público. El éxito fue tan rotundo que los fundadores instalaron una oficina de compras en París para importar las últimas tendencias de la moda europea. Bajo esa inspiración, en 1927 se inició la construcción del majestuoso edificio actual, fuertemente influenciado por las célebres Galerías Lafayette. Inaugurado finalmente en 1929, el palacio deslumbró con sus cuatro plantas, una impactante cúpula central y escaleras señoriales que se volvieron un sello distintivo de Rosario.
La Favorita, emblema de Rosario.
A lo largo del último siglo, el gigante de Córdoba y Sarmiento sobrevivió a múltiples transformaciones. Tras una prolongada crisis que forzó el retiro de la familia fundadora, la firma chilena Falabella desembarcó en 1994, conservando el valor arquitectónico del palacio y operando con éxito durante casi tres décadas hasta su salida del mercado nacional a mediados de 2021. Pese al sombrío panorama actual, ya resuenan con fuerza rumores sobre el futuro del inmueble: un conglomerado de capitales uruguayos y un grupo inversor de origen chino aparecen como los principales interesados en revivir la esquina, aunque para los rosarinos, difícilmente vuelva a tener el alma de la entrañable tienda original.