Cerró una histórica tienda tras 130 años

La emblemática La Favorita bajó sus persianas por la caída del consumo y un conflicto con sus actuales propietarios. Qué puede pasar con el edificio.

La ciudad de Rosario amaneció con una de las noticias más tristes para su identidad comercial y cultural. El emblemático edificio ubicado en la intersección peatonal de las calles Córdoba y Sarmiento volvió a apagar sus luces, dejando un vacío inmenso en el corazón del centro de la ciudad. Tras un período de reactivación que había devuelto la ilusión a los vecinos, la realidad económica actual impuso un freno abrupto a las operaciones del histórico multiespacio La Favorita.

La crisis que atraviesa el comercio minorista, sumada a una drástica reducción del poder adquisitivo de los consumidores, terminó por minar las bases de un proyecto que aspiraba a sostenerse a largo plazo. Lo que en 2023 se celebró como un resurgimiento lleno de mística e identidad local, lamentablemente derivó en un escenario complejo donde las persianas bajas volvieron a ser las protagonistas de la histórica esquina rosarina.

El desenlace no solo responde a las variables macroeconómicas del país, sino también a un marcado desgaste en las negociaciones internas entre el fideicomiso que administra el inmueble y la firma que operaba comercialmente el espacio. Las diferencias insalvables en los costos de los alquileres y las dificultades edilicias terminaron por precipitar la salida de la gran mayoría de las marcas que allí daban vida al paseo de compras.

Los motivos detrás de un final abrupto para el gigante rosarino El proyecto comercial de la desarrolladora Onatisur, encargada de la gestión operativa del lugar, se encontraba bajo un contrato proyectado inicialmente con vistas al año 2027. Sin embargo, las turbulencias de los últimos meses obligaron a renegociar las condiciones frente a la masiva finalización de los contratos de los comerciantes que alquilaban los stands y salones. La operadora buscó adecuar los valores a las cifras de ventas reales de los negocios, pero los herederos y propietarios del inmueble desestimaron esta propuesta, exigiendo los pagos correspondientes y la inmediata devolución del edificio.

A este cruce financiero se le sumaron problemas de infraestructura que afectaron el normal funcionamiento y la experiencia de los clientes, como los desperfectos técnicos en las escaleras mecánicas que nunca llegaron a solucionarse. En sus últimos días de actividad, el paseo de compras evidenciaba una postal desoladora: de los más de 30 locales comerciales que le devolvían el brillo al centro de Rosario, apenas quedaban siete en funcionamiento, cuyos encargados manifestaron una enorme frustración y tristeza por haber sido notificados de la clausura definitiva con escaso tiempo de anticipación.