    • 2 de julio de 2026 - 10:16

    Declara la abuela de Loan: expectativa por el testimonio de la dueña de la casa donde desapareció el niño

    Catalina Peña, abuela paterna del menor, comparecerá este jueves en la séptima audiencia del juicio oral.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La séptima audiencia del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña tendrá este jueves uno de los testimonios más esperados del proceso. Catalina Peña, abuela paterna del niño, declarará ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes en su condición de propietaria de la casa donde se llevó a cabo el almuerzo familiar previo a la desaparición del menor.

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    La mujer recibirá las preguntas de los jueces, la fiscalía, las querellas y las defensas para reconstruir lo ocurrido aquel 13 de junio de 2024, cuando Loan fue visto por última vez tras compartir un almuerzo con familiares y allegados en el paraje El Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio.

    Su declaración es considerada clave porque podrá aportar detalles sobre la organización del encuentro, las personas que participaron y los movimientos que hubo en la vivienda y sus alrededores antes de que el niño desapareciera.

    El debate oral busca determinar las responsabilidades de los 17 imputados acusados por la presunta sustracción y el ocultamiento del menor. A más de dos años de su desaparición, Loan continúa sin ser encontrado y el juicio representa el principal intento de la Justicia por esclarecer qué ocurrió ese día.

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