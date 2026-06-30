Caso Loan: declaran los padres del niño en una audiencia clave del juicio por su desaparición

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña tendrá este martes una de sus jornadas más importantes desde el inicio del debate oral. Los primeros testigos en declarar serán los padres del niño, María Noguera y José Peña, quienes comparecerán ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes en calidad de víctimas y testigos.

La audiencia se desarrollará en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, donde se lleva adelante el proceso que busca esclarecer qué ocurrió con Loan, desaparecido el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio. El testimonio de ambos es considerado uno de los momentos más esperados del juicio, ya que podrán reconstruir las últimas horas en las que vieron al menor antes de su desaparición.

Según la investigación, José Peña fue la última persona de la familia que estuvo con Loan durante el almuerzo realizado en la casa de la abuela del niño. Tras la comida, el pequeño se dirigió junto a otros adultos y menores hacia un naranjal cercano, donde se perdió todo rastro de él. Desde entonces, el caso se convirtió en una de las investigaciones judiciales de mayor repercusión en el país.