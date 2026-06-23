    • 23 de junio de 2026 - 08:34

    Semana decisiva en el juicio por la desaparición de Loan: podrían declarar los acusados

    El proceso judicial entra en una etapa clave con la posible exposición de los imputados y la convocatoria de los primeros testigos ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

    De izquierda a derecha, Antonio Benítez, Laudelina Peña, Daniel “Fierrito” Ramírez y Walter Maciel. (Foto: TN).

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña afronta una semana que podría marcar un punto de inflexión en la causa. Tras las primeras audiencias, el debate oral continuará con jornadas en las que se espera el inicio de las declaraciones testimoniales y no se descarta que algunos de los acusados decidan brindar su versión de los hechos.

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    Las audiencias previstas para los próximos días son consideradas fundamentales por las partes, ya que comenzarán a incorporarse testimonios que permitirán reconstruir lo ocurrido alrededor de la desaparición del niño correntino, vista por última vez el 13 de junio de 2024.

    Loan Pe&ntilde;a.

    Loan Peña.

    Además, existe expectativa por la posible declaración de María y José Peña, los padres de Loan, quienes no pudieron comparecer durante la semana pasada debido a las reprogramaciones que sufrió el cronograma inicial del juicio.

    El inicio del proceso estuvo marcado por distintos planteos de las defensas y por la ausencia de uno de los imputados en la primera audiencia, situación que obligó al tribunal a realizar modificaciones en el desarrollo previsto.

    La causa reúne a 17 acusados y cuenta con cerca de 186 testigos convocados. El objetivo del debate es determinar qué ocurrió con Loan y establecer las responsabilidades penales de cada uno de los imputados, en uno de los casos judiciales más resonantes de los últimos años en Argentina.

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