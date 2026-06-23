Desesperación en 9 de Julio: un incendio destruyó el esfuerzo de una familia y los dejó con lo puesto

Una familia de 9 de Julio fue blanco de un incendio. Durante la madrugada, un feroz incendio consumió gran parte de su vivienda, destruyendo por completo una habitación y todas las pertenencias que había en su interior. Entre las pérdidas más dolorosas, además de la ropa y los colchones de los chicos, se encuentran las herramientas de trabajo que significaban el sustento económico del hogar.

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Todo comenzó mientras la familia dormía. El panorama se volvió dramático en cuestión de segundos cuando uno de los hijos de Yanina, la dueña de casa, advirtió las llamas.

"Mi hijo comenzó llamándome a los gritos: 'mamá, mamá'. Cuando salimos ya estaba incendiándose la pieza y no pudimos rescatar nada", relató Yanina con profunda angustia a este diario.

El avance del fuego fue tan violento que no dio tiempo a nada. Los menores debieron evacuar la vivienda de manera urgente para salvar sus vidas. "Todos salieron con lo puesto, descalzos, con un pantalón corto, sin remera, sin nada. Perdimos todo" , lamentó la mujer, quien destacó el enorme corazón de quienes viven en los alrededores: "Gracias a los vecinos que me ayudaron a apagar el fuego, pero no pudimos rescatar nada" .

Respecto a cómo se originó el siniestro, la principal hipótesis de la familia apunta a una falla en el sistema de calefacción, una situación que lamentablemente se reitera en la provincia con la llegada de las bajas temperaturas.

"Creemos que ha sido por una estufa, fue un cortocircuito de una estufa, que es lo que incendió los colchones y ahí tomó fuego todo", indicó la damnificada.

La pérdida es doblemente dolorosa por el valor afectivo y el esfuerzo económico que significaba esa habitación. El espacio destruido había sido terminado hacía muy poco tiempo tras mucho sacrificio familiar, con el objetivo de que los niños estuvieran más cómodos. Incluso, se encontraban levantando dos piezas más para las hijas mujeres.

Sin herramientas para salir adelante

El drama habitacional se complementa con un duro golpe a la economía familiar. Franco, el hijo mayor de Yanina, vio cómo el fuego reducía a cenizas su fuente de ingresos. El joven se dedicaba a brindar servicios de iluminación y sonido para eventos, actividad que realizaba los fines de semana para sumar ingresos y ayudar en la casa.

"Perdí todo lo que tenía: sonido, música, la cama, la ropa. No me quedó nada. Es algo que hasta ahora no puedo explicar", expresó Franco con impotencia. "Perdí todo lo que tenía: sonido, música, la cama, la ropa. No me quedó nada. Es algo que hasta ahora no puedo explicar", expresó Franco con impotencia.

Una apelación a la solidaridad sanjuanina

Con el termómetro rozando temperaturas bajísimas en el invierno sanjuanino, la urgencia de la familia es total. Hasta el momento, Yanina detalló que la asistencia ha sido puramente comunitaria: "No hemos recibido ayuda (oficial), únicamente de algunos vecinos y unos parientes", quienes les acercaron algunas prendas de vestir para paliar el frío.

Ante este panorama, apelan a la conocida solidaridad de la provincia. Necesitan de forma urgente materiales de construcción, colchones, frazadas, ropa de abrigo y calzado para los chicos.

"Espero que me ayuden por lo menos para volver a levantar la pieza, con los colchones y las frazadas, porque estamos en invierno, hace mucho frío y los niños tienen lo puesto nomás", cerró Yanina.

Cómo ayudar

Quienes puedan colaborar con materiales, indumentaria o elementos de primera necesidad, pueden comunicarse directamente con la familia al teléfono 264-509-1130.