Tragedia en la ruta: murieron cuatro hermanas atrapadas en una camioneta

Un trágico accidente s e registró en las últimas horas y causó gran conmoción en la provincia de La Pampa . Las autoridades afirman que es uno de los siniestros viales más graves de los últimos años .

Tragedia en la ruta: dos muertos tras un brutal choque entre un auto y un camión

Iba a buscar a su novia y murió en el camino: el casco quedó destruido tras el choque

El fatal accidente ocurrió alrededor de las 19 horas del lunes, en la intersección de la Ruta Provincial N°14 y la Ruta Nacional N°35. Allí una camioneta despistó, terminó cayendo en una laguna, y cuatro mujeres murieron.

Fuentes policiales informaron que una camioneta Ford EcoSport que circulaba por la traza provincial continuó su marcha de largo al llegar al cruce de las rutas. El vehículo atravesó la cinta asfáltica, sobrepasó el guardarraíl de contención y terminó sumergido en una profunda depresión inundada de la laguna del Bajo Giuliani.

La única sobreviviente es la conductora, quien se encuentra internada. Y medios locales confirmaron que las cuatro víctimas fatales eran hermana s, oriundas de la localidad de 25 de Mayo.

La Agencia de Investigaciones Científicas (AIC) aún intenta determinar cómo ocurrió el accidente, pero detallaron que se llevó a cabo un rescate complejo en medio de la oscuridad.

La conductora de la EcoSport fue la única que logró escapar por sus propios medios, en medio del shock y las bajas temperaturas que se registran en esta época. De inmediato fue trasladada de urgencia por el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) hacia el Hospital Favaloro.

Personal de Bomberos Voluntarios de Toay y Santa Rosa, buzos tácticos, efectivos de la Policía de La Pampa y agentes de Tránsito trabajaron durante varias horas para extraer los cuerpos atrapados en el habitáculo sumergido.

Debido a la nula iluminación en ese sector específico, la cerrada oscuridad de la noche y el intenso frío, el operativo de rescate requirió de un esfuerzo extremo que aún no finalizó.

Cómo ocurrió el fatal accidente

Fuentes cercanas a la investigación informaron a medios locales, que fue la única sobreviviente quien alertó a los rescatistas que en el vehículo viajaban otras cuatro personas. De inmediato se desplegó un intenso operativo de búsqueda y rescate que permitió localizar los cuerpos de las cuatro hermanas fallecidas.

De acuerdo a lo que se conoció con el paso de las horas, las primeras hipótesis indican que la conductora no habría advertido el final de la ruta o no logró detener el vehículo a tiempo.

El sector donde ocurrió el hecho carece de iluminación y es considerado por muchos conductores como un punto de riesgo, especialmente para quienes no conocen la zona.