Tragedia con un colectivo de una empresa sanjuanina en Salta: dieron a conocer la identidad del chofer fallecido

Tragedia con un coelctivo sanjuanino: dieron a conocer la identidad del chofer fallecido

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Las autoridades confirmaron la identidad del trabajador que murió en el grave accidente ocurrido durante la madrugada del miércoles sobre la ruta nacional 9/34, a la altura de General Güemes.

Según informó el sitio De Frente, la víctima fue identificada como Jonathan Alexis Benicio, un joven de 32 años oriundo de Jujuy, que se desempeñaba como chofer acompañante en el colectivo de larga distancia involucrado en el siniestro.

El hecho ocurrió cerca de las 5 de la mañana, en el kilómetro 1522, en la zona conocida como Cruz Quemada.

Por causas que se investigan, un micro marca Scania de la empresa sanjuanina 20 de Junio impactó violentamente contra la parte trasera de un camión Ford Cargo.

De acuerdo con los primeros testimonios, el conductor del colectivo no habría logrado advertir la presencia del camión, ya que el vehículo de carga habría circulado sin las luces traseras reglamentarias encendidas. Ese punto será clave en la investigación.