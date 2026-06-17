Tragedia en San Martín: el conductor detenido llevaba el cuádruple de alcohol en sangre que el permitido

Este miércoles desarrollaron en Tribunales la audiencia de formalización por la tragedia ocurrida en San Martín el domingo por la madrugada . Allí imputaron al conductor de un auto Gol Trend, que se cruzó de carril y produjo la muerte de otro automovilista, un querido comerciante de la zona.

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Tragedia en San Martín: el hombre que murió en un choque frontal iba a entregar un pedido de su local de comidas

El dato alarmante fue el que dio a conocer la Fiscalía Delitos Especiales, que investiga el siniestro vial. El fiscal Nicolás Schiattino reveló ante la jueza Flavia Allende, que el automovilista Gabriel Bueno, acusado de la tragedia, conducía con un alcoholemia de 2,03 gramos de alcohol por litro de sangre, el cuádruple del permitido por la ley de tránsito, que es 0,5.

La pericia es clave en un hecho que no fue registrado por cámaras de seguridad y tampoco tuvo testigos.

Bueno, que llegó detenido a la audiencia de este miércoles, se abstuvo de declarar sobre lo sucedido. Estuvo representado por el abogado Federico Petrignani. El joven quedó imputado por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y por manejar alcoholizado.

Posteriormente recuperó la libertad, ya que fiscalía no impuso sobre su persona ninguna prisión preventiva, aunque si pidió que se le retenga el carnet de conducir por el tiempo que dure la investigación del caso, ocho meses y otras reglas de conducta.

El hecho

El siniestro ocurrió cerca de las 00.30 horas del domingo 14 de junio de 2026 , sobre calle Nacional en el tramo comprendido entre las calles Laprida y Divisoria. Allí un automóvil Renault 4, conocida popularmente como "Renoleta", y un Volkswagen Gol Trend blanco impactaron de frente con gran violencia.

Como consecuencia del fuerte choque, falleció en el lugar el conductor de la Renault 4, identificado como Raúl Alberto Sánchez, de 59 años, domiciliado en calle Quiroga y Nacional, en el departamento San Martín. Era un querido comerciante y gastronómico de la zona. En el momento de la tragedia, se dirigía a entregar un pedido de comida de su restaurante Como en Casa.

En tanto, el conductor del Volkswagen Gol Trend, Gabriel Bueno sufrió heridas y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Guillermo Rawson. Ingresó consciente y luego fue dado de alta, pero quedando en calidad de detenido hasta este miércoles.

Tras el accidente, se desplegó un importante operativo en la zona. En el lugar trabajó personal de la Comisaría 20ª junto a efectivos de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, quienes llevaron adelante las primeras pericias para determinar cómo se produjo la colisión.