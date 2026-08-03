Tras la tragedia, cómo es el proceso para designar a los nuevos jefes de la Policía, Bomberos y Protección Civil

Los organismos funcionan con reemplazos interinos, pero los nuevos titulares serán designados por el gobernador Marcelo Orrego.

Luego de la tragedia de Valle Fértil, el Gobierno de San Juan deberá resolver cómo cubrirá cuatro de los cargos más importantes del sistema provincial de seguridad y emergencias. La muerte del director de Protección Civil, Carlos Heredia; del subjefe de la Policía, Germán Videla; del jefe de Bomberos, Rubén Castro; y del segundo jefe de Bomberos, Jorge Carbajal dejó vacantes puestos de máxima jerarquía cuya cobertura dependerá, en todos los casos, de una decisión política del gobernador Marcelo Orrego.

Mientras tanto, los organismos continúan funcionando con reemplazos que ejercen las tareas de los funcionarios fallecidos, aunque sin asumir formalmente sus cargos. Es decir, garantizan la continuidad operativa de cada área, pero nadie puede ser designado en esos puestos hasta que exista una resolución del mandatario provincial.

En el caso de Protección Civil, el mecanismo es más directo. Al tratarse de un cargo político, la designación del nuevo director depende exclusivamente del Gobernador. De manera interina, el organismo quedó bajo la conducción del comisario Mayor (retirado) Diego Morales, quien desempeña las funciones hasta que se nombre al titular definitivo.

La situación es diferente en la Policía de San Juan y en el Cuerpo de Bomberos. Si bien el nombramiento también corresponde a Orrego, la tradición institucional indica que la decisión se adopta luego de una consulta con el jefe de Policía, Néstor Álvarez. El titular de la fuerza suele acercar una propuesta de candidatos surgidos entre los comisarios Generales, aunque esa recomendación no es obligatoria y la decisión final siempre recae en el Poder Ejecutivo.

Por ahora, según fuentes extraoficiales consultadas por DIARIO DE CUYO, no hay nombres en análisis ni perfiles que hayan comenzado a evaluarse oficialmente dentro del Gobierno. Las mismas fuentes señalaron que la prioridad de las autoridades continúa siendo asistir a las familias de las víctimas y atender las consecuencias de la tragedia ocurrida en Valle Fértil.