Viento sur y cielo parcialmente nublado, así estará el tiempo en San Juan este lunes 3 de agosto

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El inicio de la semana llegará con condiciones agradables en San Juan, aunque el viento volverá a hacerse sentir. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 3 de agosto se presentará con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, sin chances de precipitaciones y con una temperatura máxima de 19°C.

Durante la mañana, la temperatura rondará los 7°C, con viento del sector sur de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. Por la tarde, la máxima ascenderá hasta los 19°C, mientras que el viento disminuirá su intensidad y soplará entre 13 y 22 km/h, manteniéndose del sector sur. Ya por la noche, la temperatura descenderá hasta los 13°C, con cielo parcialmente nublado y viento leve, de entre 7 y 12 km/h.

El pronóstico del tiempo en San Juan El pronóstico del tiempo en San Juan. Clima en San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.