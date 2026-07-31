San Juan bajo alerta por viento Zonda y nevadas: cuáles son las zonas afectadas y qué se espera para este viernes

El tiempo volverá a convertirse en un factor de atención en San Juan. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas que alcanzan a gran parte de la provincia por la presencia de viento Zonda, intensas ráfagas y nevadas en la cordillera. Mientras algunos departamentos estarán bajo alerta amarilla, otros enfrentarán condiciones más severas con alerta naranja.

Con alerta por viento Zonda, así estará el tiempo en San Juan este viernes 31 de julio

Viñateros de San Juan cuestionan al INV por diferencias en los datos de los stocks de vino y mosto

El organismo nacional informó que 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil se encuentran bajo alerta amarilla por viento Zonda.

En estos departamentos se esperan vientos de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

Las condiciones más complejas se esperan en los departamentos alcanzados por la alerta naranja, donde el viento Zonda será más intenso.

Las zonas afectadas son: 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, Ullum y Zonda, además de las zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento, y las precordilleras de Iglesia, Jáchal, Calingasta, Pocito, Rivadavia y Sarmiento.

En estos sectores se prevén vientos sostenidos de entre 40 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h.

El organismo indicó que el fenómeno puede generar una reducción significativa de la visibilidad, un marcado ascenso de la temperatura y una importante disminución de la humedad, incrementando además el riesgo de incendios y complicaciones para la circulación.

Cordillera: alerta por nevadas y vientos extremos

La Cordillera de Calingasta y la Cordillera de Iglesia permanecen bajo alerta amarilla por nevadas persistentes y fuertes vientos.

Nevadas

Se esperan acumulaciones de nieve de entre 20 y 50 centímetros, aunque en algunos sectores los valores podrían ser superiores. Además, no se descarta que en las zonas más bajas las precipitaciones se presenten en forma de lluvia.

Vientos intensos

En alta montaña se pronostican vientos del oeste de entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que podrían superar los 120 km/h.

En el resto del área cordillerana se prevén vientos del noroeste con velocidades de 30 a 50 km/h y ráfagas que podrían superar los 65 km/h.

Recomendaciones ante el viento Zonda

Ante las condiciones previstas, las autoridades recomiendan:

Evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor intensidad del viento.

Asegurar objetos que puedan desprenderse.

No estacionar debajo de árboles o estructuras inestables.

Mantener puertas y ventanas cerradas.

Hidratarse con frecuencia debido a la baja humedad y el aumento de la temperatura.

Circular con extrema precaución, especialmente en rutas donde el polvo pueda reducir la visibilidad.

Consultar únicamente la información oficial emitida por el Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil.

Las alertas se mantendrán vigentes durante la jornada de este viernes y se recomienda a la población seguir las actualizaciones oficiales ante posibles cambios en la intensidad de los fenómenos.