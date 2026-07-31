Viñateros de San Juan cuestionan al INV por diferencias en los datos de los stocks de vino y mosto

La Asociación de Viñateros Independientes de San Juan expresó públicamente su preocupación por las cifras difundidas por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) sobre las existencias de vino y mosto al 1 de julio de 2026. A través de un comunicado, la entidad aseguró haber detectado diferencias entre los datos publicados y los volúmenes que, según sus cálculos, deberían registrarse luego de las ventas y exportaciones realizadas durante junio.

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Según explicó la entidad presidida por el ingeniero Juan José Ramos , el análisis de las estadísticas oficiales arroja una diferencia de 1.494.440 hectolitros de vino, un volumen que equivaldría aproximadamente a dos meses de consumo del mercado interno.

De acuerdo con el comunicado, el INV informó que al 1 de junio de 2026 existían 15.077.414 hectolitros de vino . Durante ese mes, siempre según datos oficiales, se exportaron 172.915 hectolitros y se comercializaron en el mercado interno 612.686 hectolitros, lo que representa un total de 785.601 hectolitros.

Por ese motivo, la Asociación sostiene que las existencias al 1 de julio deberían ubicarse en 14.291.813 hectolitros . Sin embargo, el informe publicado por el organismo nacional consigna 15.786.253 hectolitros , una diferencia que motivó el reclamo de la entidad.

También señalaron inconsistencias en los datos del mosto concentrado. Mientras que al 1 de junio el stock informado era de 116.525 toneladas y las exportaciones de junio alcanzaron las 9.585 toneladas , las existencias deberían haber quedado en 106.940 toneladas. No obstante, el INV informó un stock de 111.866 toneladas, es decir, 4.926 toneladas más de las esperadas.

En el comunicado, la Asociación remarcó que las estadísticas oficiales son una herramienta clave para toda la cadena vitivinícola, ya que sirven como referencia para proyectar precios y expectativas de cara a la próxima cosecha.

"Los stocks informados son una de las principales variables que se tienen en cuenta para proyectar precios y expectativas", indicaron, al tiempo que reclamaron que la información oficial sea "precisa, oportuna y transparente". "Los stocks informados son una de las principales variables que se tienen en cuenta para proyectar precios y expectativas", indicaron, al tiempo que reclamaron que la información oficial sea "precisa, oportuna y transparente".

Asimismo, sostuvieron que el INV debe continuar desempeñando el rol técnico de control que históricamente tuvo, garantizando la genuinidad y calidad de los vinos argentinos, supervisando el proceso de elaboración y asegurando la confiabilidad del sistema estadístico.

La respuesta del INV

Ante las diferencias detectadas, la Asociación elevó una nota formal al presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura solicitando explicaciones. La respuesta del organismo indicó que la información publicada tiene carácter provisorio, debido a que todavía se encuentran procesando declaraciones juradas correspondientes al período de elaboración, por lo que los datos definitivos aún no están cerrados.

Desde la Asociación valoraron la rápida contestación, aunque manifestaron que les resulta preocupante que varios meses después de finalizada la cosecha todavía continúe el procesamiento de esa información.

"No recordamos que en otra oportunidad haya ocurrido que para esta época se estén procesando ese tipo de datos", señalaron en el comunicado, donde insistieron en la necesidad de aclarar el origen de las diferencias debido a la importancia que estos números tienen para miles de productores y para el funcionamiento del mercado vitivinícola argentino.

El comunicado lleva las firmas del presidente de la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan, Juan José Ramos, y del secretario de la entidad, Rubén Gómez.