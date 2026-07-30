Exportaciones mineras marcaron un récord histórico en el primer semestre con el impulso del litio

La minería argentina alcanzó un nuevo récord durante el primer semestre de 2026. Entre enero y junio, las exportaciones del sector totalizaron US$4.742 millones , el mayor nivel registrado para ese período, impulsadas por el fuerte crecimiento del litio y el sólido desempeño del oro y la plata. Los datos fueron difundidos por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto con el informe mensual elaborado por la Secretaría de Minería.

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El monto exportado representa un incremento del 74,4% respecto del mismo semestre de 2025, cuando las ventas al exterior habían sumado US$2.719 millones. Además, el resultado quedó un 154,7% por encima del promedio registrado para los primeros seis meses del año entre 2010 y 2025.

El gran protagonista del semestre fue el litio. Las exportaciones de este mineral alcanzaron US$1.096 millones , lo que significó un crecimiento interanual del 185% y el mejor comienzo de año de la historia para este recurso.

Solo durante junio, las ventas externas de litio llegaron a US$212 millones , con un salto del 334,9% en comparación con el mismo mes del año pasado. Gracias a ese desempeño, el mineral ya representa el 23,1% de todas las exportaciones mineras argentinas.

Los minerales metalíferos continuaron siendo el principal componente de las exportaciones del sector. Entre enero y junio generaron US$3.559 millones , equivalentes al 75,1% del total exportado por la minería.

Dentro de ese grupo, el oro aportó US$2.905 millones, con una mejora del 51,2% respecto del primer semestre de 2025. La plata, en tanto, acumuló US$562 millones y registró un crecimiento interanual del 87,9%, consolidando un fuerte desempeño de los metales preciosos.

En contraste, las exportaciones del resto de los minerales, entre ellos los no metalíferos como los boratos y la bentonita, mostraron un crecimiento mucho más moderado, del 3,9%.

Durante junio, las exportaciones mineras alcanzaron US$744 millones, lo que representó un aumento interanual del 54,6%. Ese desempeño permitió que la actividad explicara el 9% de todas las exportaciones argentinas del mes y el 9,7% del total acumulado durante el primer semestre.

El crecimiento sostenido del litio y del oro consolida a la minería, junto con el petróleo, como uno de los sectores que más divisas aporta a la economía argentina y que comienza a ganar protagonismo en la matriz exportadora del país.

China y Corea del Sur impulsaron la demanda

El informe también reflejó cambios en los mercados de destino. Suiza, China, Estados Unidos y Corea del Sur concentraron el 78% de las exportaciones mineras del semestre, con compras por US$3.706 millones.

Si bien Suiza continúa siendo el principal comprador de oro y plata argentinos, China fue uno de los mercados de mayor expansión, con un crecimiento del 205% respecto del mismo período del año anterior. Corea del Sur también mostró un fuerte incremento, con una suba del 196%, mientras que las exportaciones hacia Canadá y Estados Unidos crecieron 95% y 90%, respectivamente.

El desafío de sostener el crecimiento

El fuerte ingreso de dólares provenientes de la minería y la energía abre también un debate entre especialistas. Algunos economistas advierten que el creciente peso de estos sectores en las exportaciones podría derivar en un fenómeno conocido como "enfermedad holandesa", en el que la abundancia de divisas fortalece el tipo de cambio y termina afectando la competitividad de otras actividades productivas, especialmente la industria.

Más allá de esa discusión, las cifras del primer semestre confirman que la minería atraviesa uno de los mejores momentos de su historia y continúa afianzándose como un actor clave en la generación de divisas para la Argentina.