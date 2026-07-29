    • 29 de julio de 2026 - 12:32

    El dólar blue bajó en San Juan tras tocar los $1.600 y así cotiza este miércoles

    La divisa informal retrocedió $17 frente al valor alcanzado el martes en la provincia. El dólar oficial se mantiene en $1.520 para la venta, mientras que el MEP y el contado con liquidación operan en baja.

    El dólar blue bajó en San Juan, mirá a cuánto cotiza este miércoles.

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    De esta manera, el paralelo local registró un descenso de $17 en el precio vendedor respecto del máximo nominal informado el martes. Aunque la plataforma marcaba una suba de $5 frente a su actualización inmediata anterior, la comparación diaria muestra una baja frente a los $1.600 alcanzados durante la jornada previa.

    La cotización tiene carácter orientativo y puede modificarse durante el día debido a que corresponde a un mercado informal sin un precio oficial único.

    El blue se mantiene cerca de sus valores récord

    En la Ciudad de Buenos Aires, el dólar blue cotizaba durante la mañana a $1.555 para la compra y $1.575 para la venta. De esta forma, el valor informado para San Juan se ubicaba $8 por encima de la referencia porteña en el precio vendedor.

    Aunque el billete informal retrocedió en la provincia respecto del martes, continúa en niveles elevados después de las subas acumuladas durante las últimas jornadas.

    A cuánto cotiza el dólar oficial en San Juan

    En el Banco de San Juan, la moneda estadounidense se mantenía a $1.480 para la compra y $1.520 para la venta. El Banco Nación ofrecía el mismo precio vendedor, aunque con una cotización de compra de $1.470.

    El promedio elaborado por InfoDolar entre bancos, casas y agencias de cambio de la provincia se ubicaba en $1.476,13 para la compra y $1.523,64 para la venta, con una variación negativa del 0,18%.

    En el segmento mayorista, utilizado como referencia por bancos y empresas, el dólar operaba a $1.488 para la compra y $1.497 para la venta, un peso por debajo del valor vendedor registrado anteriormente.

    Las otras cotizaciones del dólar

    Las principales alternativas cambiarias se negociaban este miércoles en los siguientes valores:

    • Dólar blue en San Juan: $1.555 para la compra y $1.583 para la venta.
    • Dólar oficial en Banco Nación: $1.470 para la compra y $1.520 para la venta.
    • Dólar mayorista: $1.488 para la compra y $1.497 para la venta.
    • Dólar MEP: $1.529,59 para la compra y $1.530,04 para la venta.
    • Contado con liquidación: $1.591,98 para la compra y $1.594,12 para la venta.
    • Dólar tarjeta en Banco Nación: $1.976.

    La jornada continúa abierta, por lo que los valores pueden registrar nuevos movimientos durante la tarde. Por ahora, el blue aflojó en San Juan tras tocar los $1.600, pero se mantiene cerca de sus máximos nominales.

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