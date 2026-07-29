El dólar blue bajó en San Juan tras tocar los $1.600 y así cotiza este miércoles

El dólar blue bajó este miércoles en San Juan después de haber alcanzado los $1.600 para la venta durante la jornada anterior . Según la actualización de InfoDolar de las 11.51, la moneda estadounidense se ofrecía a $1.555 para la compra y $1.583 para la venta en la provincia.

El dólar mayorista se mantuvo bajo presión y no superó los $1.500: a cuánto cotizó el dólar blue en San Juan

El dólar blue volvió a subir y en San Juan alcanzó los $1.600 este martes

De esta manera, el paralelo local registró un descenso de $17 en el precio vendedor respecto del máximo nominal informado el martes. Aunque la plataforma marcaba una suba de $5 frente a su actualización inmediata anterior, la comparación diaria muestra una baja frente a los $1.600 alcanzados durante la jornada previa.

La cotización tiene carácter orientativo y puede modificarse durante el día debido a que corresponde a un mercado informal sin un precio oficial único.

En la Ciudad de Buenos Aires, el dólar blue cotizaba durante la mañana a $1.555 para la compra y $1.575 para la venta . De esta forma, el valor informado para San Juan se ubicaba $8 por encima de la referencia porteña en el precio vendedor.

Aunque el billete informal retrocedió en la provincia respecto del martes, continúa en niveles elevados después de las subas acumuladas durante las últimas jornadas.

A cuánto cotiza el dólar oficial en San Juan

En el Banco de San Juan, la moneda estadounidense se mantenía a $1.480 para la compra y $1.520 para la venta. El Banco Nación ofrecía el mismo precio vendedor, aunque con una cotización de compra de $1.470.

El promedio elaborado por InfoDolar entre bancos, casas y agencias de cambio de la provincia se ubicaba en $1.476,13 para la compra y $1.523,64 para la venta, con una variación negativa del 0,18%.

En el segmento mayorista, utilizado como referencia por bancos y empresas, el dólar operaba a $1.488 para la compra y $1.497 para la venta, un peso por debajo del valor vendedor registrado anteriormente.

Las otras cotizaciones del dólar

Las principales alternativas cambiarias se negociaban este miércoles en los siguientes valores:

Dólar blue en San Juan: $1.555 para la compra y $1.583 para la venta.

$1.555 para la compra y $1.583 para la venta. Dólar oficial en Banco Nación: $1.470 para la compra y $1.520 para la venta.

$1.470 para la compra y $1.520 para la venta. Dólar mayorista: $1.488 para la compra y $1.497 para la venta.

$1.488 para la compra y $1.497 para la venta. Dólar MEP: $1.529,59 para la compra y $1.530,04 para la venta.

$1.529,59 para la compra y $1.530,04 para la venta. Contado con liquidación: $1.591,98 para la compra y $1.594,12 para la venta.

$1.591,98 para la compra y $1.594,12 para la venta. Dólar tarjeta en Banco Nación: $1.976.

La jornada continúa abierta, por lo que los valores pueden registrar nuevos movimientos durante la tarde. Por ahora, el blue aflojó en San Juan tras tocar los $1.600, pero se mantiene cerca de sus máximos nominales.