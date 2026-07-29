    • 29 de julio de 2026 - 10:28

    Día del Niño: comerciantes lanzan la campaña #QueremosJuguetes para revalorizar el juego tradicional

    Con esta propuesta, la Cámara de Comercio de San Juan y la Cámara Argentina de la Industria del Juguete buscan aumentar las ventas por el Día del Niño.

    El comercio sanjuanino lanza una campaña especial por el Día del Niño.

    El comercio sanjuanino lanza una campaña especial por el Día del Niño.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    En el marco del Día del Niño, que se celebrará el 16 de agosto, la Cámara de Comercio de San Juan, y a la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) impulsan la campaña nacional #QueremosJuguetes, iniciativa que busca promover el juego con juguetes físicos y recuperar los espacios de encuentro familiar frente al creciente uso de las pantallas.

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    La propuesta llega en un contexto complejo para el sector juguetero, luego de un primer semestre marcado por la caída del consumo. Sin embargo, desde la CAIJ destacan señales alentadoras que muestran un renovado interés de las familias por el juego tradicional.

    Para el sector juguetero, el Día del Niño representa aproximadamente el 60 % de las ventas anuales, por lo que constituye la fecha comercial más importante del año.

    Menos importaciones y más demandas de propuestas recreativas

    Los datos del sector indican que, durante el primer semestre de 2026, las importaciones de juguetes disminuyeron un 11,7 % en valor y un 9,5 % en volumen respecto del mismo período del año anterior. En contraste, la categoría de juegos registró un crecimiento del 24,9 % en valor y del 59,5 %en volumen, reflejando una mayor demanda por propuestas recreativas y educativas.

    Este fenómeno también se vio impulsado por el estreno de Toy Story 5, película que volvió a poner en primer plano el valor de los juguetes clásicos y del juego compartido en familia. Entre los productos más elegidos se destacan los bloques magnéticos, los rompecabezas, los juegos de mesa, las pelotas, los artículos deportivos, los peluches de Toy Story y los juguetes sensoriales.

    Alcances de la campaña del Día del Niño

    La campaña también invita a las familias a comprar en jugueterías y comercios habilitados, garantizando productos seguros y certificados, ante la creciente preocupación por el ingreso de juguetes sin controles de calidad.

    Con el objetivo de facilitar las compras y acompañar a los comercios, la CAIJ articuló además acciones con distintas entidades bancarias y con Mercado Pago para ofrecer descuentos y planes de financiación especiales de cara al Día del Niño. Entre las promociones confirmadas se destacan:

    • Banco Nación: 25 % de descuento (tope de $30.000 por transacción) y hasta 9 cuotas sin interés, del 10 al 16 de agosto. Promoción válida en jugueterías, librerías e indumentaria infantil y deportiva para comercios clientes del BNA.
    • Banco Provincia: 20 % de descuento general y 30 % abonando mediante pago sin contacto (NFC), con financiación en 4 o 6 cuotas. Vigente los días 7, 8, 14 y 15 de agosto.
    • Banco Galicia: 3 y 6 cuotas sin interés para clientes de todos los bancos, además de un 30 % de reintegro todos los jueves con tope de $10.000. Para el Día del Niño ofrecerá, específicamente los días 12 y 14 de agosto, 3 cuotas sin interés con financiación bonificada al 100 % por la entidad.

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