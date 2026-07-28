El riesgo país alcanzó su nivel más alto en siete semanas: los bonos en dólares operaron en rojo

El mercado financiero argentino cerró este martes con una jornada negativa. El riesgo país volvió a subir y alcanzó los 450 puntos básicos , su nivel más alto en siete semanas, mientras que los bonos soberanos en dólares y las acciones registraron caídas tanto en la Bolsa porteña como en Wall Street.

El dólar blue volvió a subir y en San Juan alcanzó los $1.600 este martes

Moody's mejoró la nota de Argentina y el riesgo país descenció a los 400 puntos

El indicador elaborado por JP Morgan avanzó en una rueda marcada por la cautela de los inversores, que siguen de cerca la situación en Medio Oriente y aguardan la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) sobre las tasas de interés.

En el mercado local, los bonos soberanos en dólares operaron con pérdidas. Las mayores bajas correspondieron al Global 2046 , que retrocedió un 0,4% , seguido por el Global 2030 y el Bonar 2041 , ambos con caídas del 0,3% .

La tendencia también se reflejó en la renta variable. El índice S&P Merval cayó casi 2% , hasta los 3.243.001,99 puntos .

Entre las acciones líderes, las principales pérdidas fueron para Banco BBVA , Grupo Supervielle y Transportadora de Gas del Sur , con retrocesos de entre 2,8% y 3% .

En Wall Street, los ADR de empresas argentinas también operaron en terreno negativo. Las acciones de BBVA, Supervielle, Galicia y Macro llegaron a perder cerca del 4%, liderando las bajas del día.

El FMI volvió a respaldar el plan económico

La jornada coincidió con la visita a la Argentina de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien mantuvo reuniones con el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, además de participar de un encuentro con empresarios y recorrer el desarrollo de Vaca Muerta.

Tras esos encuentros, Georgieva reiteró el respaldo del organismo al programa económico argentino y afirmó que, por el momento, el FMI no considera necesario otorgar financiamiento adicional.

La funcionaria destacó la consolidación fiscal, la desaceleración de la inflación y la mejora de las condiciones financieras. También sostuvo que el Gobierno cuenta con una estrategia para afrontar los vencimientos de deuda previstos para 2027 y continuar fortaleciendo las reservas internacionales.

Cayó la confianza en el Gobierno

En paralelo, se conoció un nuevo informe sobre el Índice de Confianza en el Gobierno, que registró una caída del 6,5% en julio respecto del mes anterior y quedó 21% por debajo del nivel observado un año atrás.

El estudio señala que el indicador volvió a los mínimos registrados durante la gestión de Javier Milei en septiembre de 2025 y se ubicó incluso por debajo de los niveles que mostraba el gobierno de Mauricio Macri en julio de 2018.

El descenso más pronunciado se dio entre los jóvenes de 18 a 29 años, segmento en el que la confianza retrocedió 23%, en un contexto marcado por las dificultades para acceder al empleo.