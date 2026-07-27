La actividad industrial volvió a caer en junio y la UIA advirtió que la producción sigue debilitada

La actividad industrial volvió a mostrar señales de debilidad en junio. Según un informe de la Unión Industrial Argentina (UIA), la producción registró una caída interanual cercana al 1,8% y también retrocedió un 0,2% respecto de mayo en la medición desestacionalizada, reflejando un escenario que continúa siendo complejo para el sector manufacturero.

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El relevamiento, elaborado por el Centro de Estudios de la UIA (CEU-UIA), indicó que si bien hubo comportamientos dispares entre los distintos rubros, el panorama general continúa marcado por un bajo nivel de actividad.

Entre las ramas que volvieron a mostrar retrocesos se destacó la construcción. Los despachos de cemento disminuyeron un 2,7% frente a mayo y un 2,1% en comparación con junio de 2025. Además, se ubicaron un 24,1% por debajo de los niveles registrados en 2022.

En la misma línea, el Índice Construya cayó un 2% mensual, aunque mostró una leve mejora interanual del 0,5%.

La metalmecánica también registró una baja del 0,3% respecto del mes anterior y acumuló una caída del 5,7% frente a 2025. La producción de acero descendió un 4,6% mensual, mientras que la industria automotriz apenas avanzó un 0,2% respecto de mayo, aunque mostró un fuerte retroceso del 18,3% en la comparación interanual.

Hubo algunos repuntes, pero no cambiaron el escenario

El informe también detectó mejoras puntuales en algunos sectores. La producción de bebidas creció un 4,2% frente a mayo y la faena vacuna avanzó un 5,3% en el mismo período.

A su vez, la producción láctea, la molienda de oleaginosas, el consumo de energía eléctrica de grandes usuarios industriales y el patentamiento de maquinaria mostraron resultados positivos en distintos indicadores, aunque esas mejoras no alcanzaron para modificar el desempeño general de la industria.

Mejoraron las exportaciones a Brasil

En el comercio exterior, la UIA destacó un crecimiento de las exportaciones hacia Brasil, que aumentaron un 15,6% respecto de mayo y un 3,8% en comparación con junio del año pasado.

Según la entidad, el repunte estuvo impulsado por mayores ventas de productos primarios, combustibles, aluminio, molienda de oleaginosas y vehículos.

Sin embargo, la liquidación de divisas del complejo agroindustrial mostró un comportamiento dispar: aumentó un 17,9% frente al mes anterior, pero cayó un 13,4% en la comparación interanual y quedó muy por debajo de los niveles registrados en 2022.

Pese a algunas señales positivas en sectores específicos, la UIA concluyó que la industria continúa atravesando un período de actividad débil y sin una recuperación generalizada.