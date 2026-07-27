Vacaciones 2026: cuánto cuesta viajar a Cancún desde Mendoza

Viajar desde Mendoza a Cancún durante una semana requiere un presupuesto base de aproximadamente $2,42 millones para una persona con un plan económico. Una pareja que elija un hotel de categoría media, mejores comidas y algunos traslados privados debería disponer de alrededor de $6,52 millones .

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El relevamiento fue realizado esta semana en aerolíneas, comparadores, plataformas de alojamiento y sitios oficiales de transporte y atracciones. Se contempló un período flexible de siete noches en temporada media , sin feriados largos ni fechas de demanda excepcional.

Para convertir los valores publicados en moneda extranjera se tomó como referencia un dólar de $1.520, un euro de $1.735 y un peso mexicano equivalente a unos $87 argentinos. El precio definitivo puede variar según el medio de pago, especialmente cuando los consumos en dólares se abonan con tarjeta desde una cuenta en pesos.

Los pasajes representan el gasto más importante. TurismoCity exhibía vuelos de ida y vuelta desde Mendoza por aproximadamente $1.148.592 por persona , mientras que la página oficial de LATAM mostraba opciones con conexión desde $1.380.844, con tasas incluidas. Copa Airlines publicaba alternativas cercanas a $1.160.925.

El presupuesto contempla un período de siete noches en Cancún, con vuelos desde Mendoza, alojamiento, comidas, traslados e impuestos turísticos.

Como no existen vuelos directos regulares entre Mendoza y Cancún, los itinerarios incluyen al menos una escala. El tiempo total depende de la conexión elegida y puede superar ampliamente las diez horas.

Para evitar que una promoción puntual reduzca artificialmente el presupuesto, el cálculo tomó como base un pasaje de $1.150.000 por persona, con equipaje limitado. Sumar una valija despachada, elegir asientos o modificar las condiciones de cambio puede elevar el precio.

Escenario 1 para una persona con presupuesto económico

Este escenario está pensado para alguien que priorice el precio: vuelo económico, cama en una habitación compartida, comidas sencillas, transporte público y dos salidas tradicionales realizadas sin contratar servicios privados.

El presupuesto queda conformado de la siguiente manera:

Vuelo de ida y vuelta: $1.150.000 .

. Hostel durante siete noches: $223.000 .

. Comidas y bebidas: $350.000 .

. Traslados urbanos y conexión con el aeropuerto: $110.000 .

. Visita a Isla Mujeres y Chichén Itzá: $230.000 .

. Asistencia al viajero: $70.000 .

. Impuestos turísticos y ambientales: $71.000.

El subtotal alcanza aproximadamente $2.204.000. Al agregar un margen del 10% para cambios de tarifas, comisiones, equipaje o consumos no previstos, el monto recomendado asciende a:

Total para una persona $2.425.000

Hostelworld mostraba camas en habitaciones compartidas desde 18,34 euros por noche. Siete noches a ese valor representan cerca de $223.000, aunque las opciones más económicas pueden encontrarse en el centro de Cancún y no necesariamente en la Zona Hotelera.

Para las comidas se destinó un promedio cercano a 550 pesos mexicanos por día. Una comida en un restaurante económico ronda los 200 o 223 pesos mexicanos, por lo que el presupuesto requiere combinar locales económicos, supermercados, desayunos sencillos y puestos de comida.

Alojarse en el centro y utilizar habitaciones compartidas permite reducir considerablemente el costo de una semana en Cancún.

Escenario 2 para una pareja con presupuesto intermedio

Para una pareja se contempló una habitación privada en un hotel de cuatro estrellas, algunas comidas en restaurantes de nivel medio, transporte público combinado con aplicaciones y los mismos dos paseos incluidos en el escenario económico.

Dos vuelos de ida y vuelta: $2.300.000 .

. Hotel durante siete noches: $1.830.000 .

. Comidas y bebidas para dos: $850.000 .

. Traslados urbanos y aeropuerto: $250.000 .

. Isla Mujeres y Chichén Itzá para dos: $460.000 .

. Asistencia al viajero: $140.000 .

. Impuestos turísticos y ambientales: $95.000.

Sin margen adicional, el presupuesto suma alrededor de $5.925.000. Al incorporar una reserva del 10% para variaciones de precios y gastos imprevistos, el monto aconsejado es:

Total para una pareja $6.520.000

Booking informaba que los hoteles de cuatro estrellas en Cancún promediaban US$172 por noche. Una estadía de siete noches ronda los US$1.204, equivalentes a cerca de $1,83 millones con el tipo de cambio utilizado en este relevamiento.

Ese valor corresponde a una habitación para dos personas, pero puede variar considerablemente según la ubicación. Los hoteles ubicados frente al mar o dentro de complejos con régimen all inclusive suelen superar ampliamente el promedio.

El alojamiento en la Zona Hotelera concentra una parte importante del presupuesto, especialmente en establecimientos con acceso directo a la playa.

Cuánto cuestan los traslados y los principales paseos

ADO ofrece servicios desde el Aeropuerto Internacional de Cancún hacia la Zona Hotelera desde 170 pesos mexicanos por tramo, aproximadamente $14.800 argentinos. Para una pareja, la ida y vuelta desde el aeropuerto demanda cerca de $60.000 antes de sumar los movimientos dentro de la ciudad.

El ferry de Ultramar entre Puerto Juárez e Isla Mujeres cuesta 580 pesos mexicanos ida y vuelta por adulto, equivalentes a unos $50.500. Para dos personas, solamente los pasajes marítimos representan aproximadamente $101.000.

Para conocer Chichén Itzá por cuenta propia, ADO ofrece pasajes desde 496 pesos mexicanos por tramo. A eso se suma la entrada para visitantes extranjeros, informada en 592 pesos. El traslado y el acceso demandan alrededor de $138.000 por persona, sin incluir comidas, guía ni visita a un cenote.

El cálculo incorpora el ferry a Isla Mujeres y una visita por cuenta propia a Chichén Itzá mediante transporte regular.

Los impuestos que también deben sumarse

Los viajeros extranjeros que visitan Quintana Roo deben abonar el Visitax, un tributo obligatorio gestionado por el Gobierno estatal. El valor de referencia es de 283 pesos mexicanos por persona, alrededor de $24.600 argentinos.

Los alojamientos también pueden cobrar un derecho de saneamiento ambiental. En Cancún, la referencia vigente es de aproximadamente 76 pesos mexicanos por habitación y por noche, lo que representa cerca de $46.300 para una estadía completa. Este cargo puede pagarse directamente al ingresar al hotel y no siempre aparece incluido en la tarifa inicial.

¿Conviene contratar un paquete?

Los paquetes pueden ser convenientes cuando incluyen vuelos, hotel, traslados y asistencia bajo una misma tarifa. TurismoCity mostraba propuestas generales de siete noches en Cancún desde aproximadamente $1,55 millones por persona, aunque las alternativas más baratas no necesariamente parten desde Mendoza ni ofrecen hoteles en la Zona Hotelera.

Antes de comparar, es fundamental revisar el aeropuerto de salida, la cantidad real de noches, el equipaje, el régimen de comidas, las escalas y los impuestos. Una oferta promocional desde Buenos Aires puede dejar de ser conveniente al sumar el traslado desde Mendoza.

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Cancún continúa siendo un destino considerablemente más caro que las playas de Brasil, principalmente por el valor de los vuelos, el alojamiento en la Zona Hotelera y las excursiones. Para controlar el gasto, las principales diferencias aparecen al elegir las fechas con flexibilidad, alojarse en el centro y reservar los pasajes con anticipación.

Los precios representan una fotografía del mercado y pueden modificarse incluso dentro del mismo día. También pueden aumentar por equipaje, selección de asiento, comisiones, impuestos no incluidos y el tipo de cambio utilizado al momento de pagar.