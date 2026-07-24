Vacaciones en Río de Janeiro en julio 2026: el presupuesto completo para viajar desde Mendoza

Viajar a Río de Janeiro desde Mendoza durante una semana puede costar desde $1,38 millones para una persona con un plan económico , mientras que una pareja con alojamiento y consumos intermedios debería disponer de alrededor de $3,45 millones. El cálculo contempla pasajes, estadía, comidas, traslados, asistencia al viajero y dos paseos emblemáticos.

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Para elaborar el presupuesto se relevaron precios disponibles el 24 de julio de 2026 en aerolíneas, comparadores y plataformas de alojamiento. Se tomó como referencia una estadía flexible de siete noches durante septiembre, un período en el que aparecían algunas de las tarifas más convenientes para volar desde Mendoza.

TurismoCity mostraba pasajes de ida y vuelta desde Mendoza hacia Río de Janeiro por aproximadamente $574.517 por persona . Skyscanner exhibía alternativas desde unos $396.403, aunque aclaraba que se trataba de precios encontrados durante los últimos días y sujetos a disponibilidad.

El cálculo contempla siete noches, alimentación, transporte, asistencia al viajero y entradas al Cristo Redentor y al Pan de Azúcar.

JetSMART también publicaba vuelos desde Mendoza hacia el aeropuerto internacional de Galeão por valores desde $227.256 por tramo durante septiembre. Sin embargo, la aerolínea advierte que esas tarifas pueden no incluir tasas, impuestos y servicios opcionales, por lo que para este presupuesto se tomó como base el valor más conservador de $575.000 ida y vuelta .

La conexión directa permite llegar a Río en alrededor de 3 horas y 35 minutos . La ruta cuenta con dos frecuencias semanales, habitualmente los viernes y domingos, por lo que disponer de flexibilidad puede marcar una diferencia importante en el precio final.

Escenario 1: una persona con presupuesto económico

Para el viajero que prioriza gastar lo mínimo, se contempló un pasaje con equipaje reducido, una cama en habitación compartida, comidas sencillas, transporte público y actividades gratuitas combinadas con dos atracciones pagas.

El cálculo queda conformado de la siguiente manera:

Vuelo de ida y vuelta: $575.000.

$575.000. Hostel durante siete noches: $175.000.

$175.000. Comidas y bebidas: $270.000.

$270.000. Transporte urbano y conexión con el aeropuerto: $90.000.

$90.000. Cristo Redentor y Pan de Azúcar: $101.700.

$101.700. Asistencia al viajero: $40.000.

El subtotal alcanza aproximadamente $1.251.700. Al incorporar un margen del 10% para cambios de tarifas, comisiones o gastos imprevistos, el presupuesto recomendado asciende a:

Total para una persona: $1.380.000

Hostelworld mostraba camas en alojamientos de Río desde 8,57 euros por noche, aunque los precios más económicos pueden corresponder a fechas, habitaciones y ubicaciones específicas. Para evitar un cálculo demasiado ajustado, se reservó una cifra superior para las siete noches.

En alimentación se tomaron como referencia comidas económicas de alrededor de 40 reales en Río. El presupuesto diario permite combinar desayuno sencillo, supermercado, platos del día y algunos consumos en la playa, sin considerar cenas en restaurantes de categoría media todas las noches.

Escenario 2: una pareja con presupuesto intermedio

Para una pareja se consideró una habitación privada en un hotel bien ubicado, desayuno incluido cuando esté disponible, comidas en restaurantes económicos y de nivel medio, traslados mediante subte y aplicaciones, y dos excursiones tradicionales.

Dos pasajes de ida y vuelta: $1.150.000.

$1.150.000. Hotel durante siete noches: $890.820.

$890.820. Comidas para dos personas: $600.000.

$600.000. Traslados urbanos y aeropuerto: $210.000.

$210.000. Cristo Redentor y Pan de Azúcar para dos: $203.400.

$203.400. Asistencia al viajero: $80.000.

Sin margen adicional, el viaje suma cerca de $3.134.220. Al agregar una reserva del 10% para imprevistos, el monto aconsejado es:

Total para una pareja: $3.450.000

Como referencia, el Premier Copacabana Hotel publicaba habitaciones desde US$84 por noche. Una estadía de siete noches equivale a US$588, cerca de $891.000 al utilizar una cotización del dólar de $1.515. Otra alternativa de la misma zona, el South American Copacabana, mostraba valores desde US$88 por noche.

Para las comidas, el cálculo contempla desayunos incluidos o sencillos, almuerzos económicos y algunas cenas compartidas. En Río, una comida para dos personas en un restaurante de nivel medio rondaba los 205 reales, sin bebidas, mientras que un plato en un establecimiento económico costaba unos 40 reales.

El valor final depende principalmente del pasaje, el equipaje seleccionado y la ubicación del alojamiento.

Cuánto cuestan el transporte y los principales paseos

El pasaje del MetrôRio cuesta 7,90 reales, por lo que trasladarse en transporte público permite controlar buena parte del gasto diario. Para una pareja también se contemplaron algunos viajes mediante aplicaciones y el traslado entre el aeropuerto de Galeão y la zona de Copacabana.

Un viaje mediante aplicación desde Galeão hasta Copacabana puede costar entre 80 y 130 reales, dependiendo del tránsito y de la demanda. Para quienes viajen solos y busquen ahorrar, existen combinaciones de transporte público y servicios compartidos.

Entre los paseos pagos, el tren del Corcovado y el acceso al Cristo Redentor tienen un valor de 134 reales por adulto. La entrada general al Parque Bondinho Pão de Açúcar cuesta desde 205 reales. Visitar ambos atractivos demanda 339 reales por persona, equivalentes a unos $101.700 con un real a $300.

También es posible completar varios días sin pagar entradas. Copacabana, Ipanema, la Escalera de Selarón, el centro histórico, la Mureta da Urca y diferentes senderos y miradores ofrecen recorridos gratuitos o de bajo costo.

¿Conviene contratar un paquete?

Los paquetes pueden reducir la incertidumbre y, en algunos casos, ofrecer una mejor tarifa conjunta. TurismoCity exhibía una propuesta desde Mendoza con vuelo y diez noches en Río por alrededor de $1.491.160 por persona, mientras que una agencia mendocina publicaba vuelo más siete noches en hotel de tres estrellas desde $1.500.000 por pasajero en habitación doble.

Esto no significa que reservar un paquete siempre resulte más barato. La comparación debe hacerse con las mismas fechas, equipaje, ubicación del hotel, régimen de comidas y condiciones de cancelación. Una promoción económica puede terminar siendo menos conveniente si el alojamiento está lejos de Copacabana o si obliga a pagar traslados diarios.