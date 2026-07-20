Cuáles son las ventajas de los estores térmicos y las cortinas 'blackout' frente a las convencionales

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La principal diferencia de los nuevos sistemas frente a las cortinas convencionales radica en su composición técnica. Los estores térmicos reflejan la luz solar hacia el exterior, evitando que la radiación aumente la temperatura dentro de la vivienda. En el caso de las cortinas blackout, la presencia de varias capas refuerza su capacidad para actuar como barrera en todos los sentidos. De esta manera, se crean entornos interiores más frescos, incluso en momentos de máximo calor, como el verano madrileño.

La instalación de estas soluciones térmicas resulta especialmente recomendable para habitaciones y zonas orientadas al sur, donde el sol incide durante muchas horas. El objetivo es mantener un ambiente estable sin cambios bruscos de temperatura ni necesidad permanente de climatización artificial.

Por otro lado, los fabricantes han evolucionado el diseño de estos productos, que ya no se conciben solo como una opción funcional, sino que aportan valor añadido a la decoración del hogar mediante acabados modernos y discretos. Todo ello ha contribuido a convertir la sustitución de las cortinas clásicas por estores y cortinas técnicas en una de las estrategias más eficaces para reducir el impacto de las altas temperaturas en casa.