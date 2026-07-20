Por qué recomiendan poner una bola de papel aluminio en el lavarropas y para qué sirve

En las redes sociales y en los portales especializados en limpieza del hogar comenzó a ganar popularidad un método tan simple como llamativo: colocar una bola de papel aluminio dentro del lavarropas al momento de iniciar el ciclo de lavado. Lejos de tratarse de un mito, quienes lo utilizan aseguran que puede ayudar a mejorar el cuidado de las prendas y reducir uno de los problemas más comunes al lavar la ropa.

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El principal objetivo de este truco es disminuir la electricidad estática que se genera durante el lavado y, sobre todo, en el secado de determinadas telas sintéticas.

Al actuar como un material conductor, el papel aluminio ayuda a descargar la electricidad acumulada en las prendas, evitando que se peguen entre sí o atraigan pelusas, cabellos y pequeñas partículas de polvo.

Además, algunas personas sostienen que este método puede contribuir a que la ropa salga con menos arrugas, facilitando el planchado, aunque este beneficio depende del tipo de tejido y del programa utilizado.

Para aplicar el truco basta con formar una bola compacta de papel aluminio, procurando que quede bien prensada para evitar que se desarme durante el lavado.

Luego se coloca dentro del tambor junto con la ropa y se inicia el ciclo habitual. La misma bola puede reutilizarse en varias oportunidades, siempre que conserve su forma y no presente roturas.

En qué prendas conviene usarlo

El método suele recomendarse principalmente para prendas confeccionadas con fibras sintéticas, como poliéster, nylon o mezclas de telas, que son las que más electricidad estática generan.

En cambio, en tejidos de algodón o lino el efecto suele ser mucho menor.

Un complemento, no un reemplazo

Especialistas en el cuidado de la ropa aclaran que este truco no reemplaza el uso de detergentes adecuados ni de suavizantes cuando estos son necesarios. Se trata de una alternativa casera que puede complementar el lavado y ayudar a reducir la estática, especialmente en épocas de baja humedad ambiental.

Si bien es un método económico y sencillo, recomiendan revisar periódicamente el estado de la bola de aluminio y reemplazarla cuando comience a deteriorarse para evitar que se desprendan pequeños fragmentos dentro del lavarropas.