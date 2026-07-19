    • 19 de julio de 2026 - 17:13

    Persianas americanas: saber elegir el material, la clave de la durabilidad

    Son una de las protecciones más eficientes en los ambientes.

    Persiana americana. Saber elegir el material, la clave de la durabilidad.

    Persiana americana. Saber elegir el material, la clave de la durabilidad.

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    Por Gimena Contrera Díaz

    Para elegir la persiana americana (también conocida como veneciana) ideal para tu hogar u oficina, debes evaluar principalmente el material de las lamas, las medidas exactas de la ventana y el nivel de exposición a la humedad o al sol del ambiente.

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    A continuación, te presento una guía práctica con los factores clave que debes considerar para tomar la mejor decisión:

    1. Selecciona el material adecuado

    El material define la durabilidad, el mantenimiento y el estilo estético del espacio:

    • Aluminio: Es la opción más resistente y duradera (puede superar los 25 años de vida útil). No se oxida, es muy ligero y ofrece una estética moderna o de oficina. Es ideal para regular la luz con precisión.
    • Madera: Aporta máxima elegancia, calidez y un aspecto sofisticado y atemporal. Marcas premium como Hunter Douglas ofrecen opciones en tonos como el marrón chocolate que añaden textura al ambiente. Requieren mayor mantenimiento y no se recomiendan para zonas húmedas.
    • PVC: Una alternativa económica, altamente resistente a la humedad y de limpieza sumamente sencilla. Las lamas de PVC de tiendas como Easy son indeformables, lo que las hace excelentes para cocinas, baños o habitaciones infantiles. Además, el plástico transmite menos el calor, ofreciendo un buen aislamiento térmico.

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