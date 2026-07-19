Persianas inteligentes y cortinas térmicas: las tendencias que eligen los sanjuaninos para enfrentar el frío y el calor

Las persianas dejaron de ser un simple complemento de las ventanas para convertirse en una herramienta clave para mejorar el confort térmico, reforzar la seguridad y sumar tecnología al hogar. En una provincia como San Juan, donde las temperaturas extremas son una constante durante todo el año, cada vez más personas buscan soluciones que ayuden a mantener la temperatura interior sin resignar diseño.

Juan Manuel Aciar, referente de la empresa sanjuanina Roller Deco con tradición familiar en el rubro, asegura que la principal recomendación para combatir tanto el frío como el calor es actuar desde el exterior de la vivienda.

"La mejor forma de aislar la temperatura es frenarla desde afuera y no desde adentro", explica. "La mejor forma de aislar la temperatura es frenarla desde afuera y no desde adentro", explica.

Entre las alternativas más eficientes menciona las persianas de poliuretano inyectado , un sistema pensado específicamente para reducir el ingreso de calor durante el verano y evitar la pérdida de temperatura en invierno.

"Además de aislar térmicamente, ofrecen mayor seguridad porque trabajan con guías laterales que hacen muy difícil forzarlas", señala. "Además de aislar térmicamente, ofrecen mayor seguridad porque trabajan con guías laterales que hacen muy difícil forzarlas", señala.

Otra opción muy solicitada son las cortinas roller confeccionadas con tela blackout, un material que no solo oscurece los ambientes sino que también aporta aislamiento térmico.

Además del aspecto térmico, el empresario destaca que la elección del producto debe contemplar el uso que tendrá cada ambiente. No es lo mismo una vivienda expuesta al sol durante gran parte del día que una oficina o un local comercial, por lo que la recomendación siempre parte de escuchar las necesidades del cliente antes de ofrecer una solución.

"Primero trato de entender qué necesita la persona. Después le muestro las alternativas que existen en el mercado y buscamos la que mejor se adapte tanto al presupuesto como a la estética de la vivienda", explica.

También señala que el crecimiento de las construcciones con grandes ventanales obligó a evolucionar en los sistemas de protección solar. "Hoy las casas buscan mucha iluminación natural, entonces las aberturas son cada vez más grandes y requieren productos que acompañen ese diseño sin perder funcionalidad", comenta.

Tecnología que llegó para quedarse

La automatización es otra de las grandes tendencias que gana espacio en los hogares sanjuaninos. Hoy muchas persianas y cortinas pueden abrirse y cerrarse mediante un control remoto o directamente desde el teléfono celular gracias a sistemas inteligentes conectados al WiFi del hogar.

Incluso es posible programar horarios para que las persianas se levanten solas y permitan el ingreso de luz solar durante el invierno o se cierren automáticamente cuando cae la tarde.

"Esa tecnología forma parte de la domótica, que cada vez tiene más aceptación porque aporta comodidad, eficiencia energética y también seguridad", sostiene. "Esa tecnología forma parte de la domótica, que cada vez tiene más aceptación porque aporta comodidad, eficiencia energética y también seguridad", sostiene.

Qué es lo que más piden los clientes

Según explica el empresario, actualmente las consultas se concentran principalmente en:

Cortinas roller.

Cortinas verticales con bandas giratorias.

Cortinados textiles de piso a techo.

Persianas metálicas.

Persianas de enrollar de PVC.

Sistemas automatizados.

También observa una creciente demanda de persianas símil madera en tonos grises y blancos, que combinan con las tendencias actuales de arquitectura e interiorismo.

En cuanto a la decoración, asegura que los cortinados textiles volvieron a ocupar un lugar protagónico. Según explica, muchas familias combinan cortinas roller con cortinas de tela de piso a techo, una tendencia inspirada en hoteles y edificios modernos.

"Los cortinados de tela visten mucho más los ambientes. Se usan con buenos pliegues y en doble sistema, porque además de decorar generan una sensación de mayor amplitud y calidez", afirma. "Los cortinados de tela visten mucho más los ambientes. Se usan con buenos pliegues y en doble sistema, porque además de decorar generan una sensación de mayor amplitud y calidez", afirma.

Otro cambio que observa es que la automatización dejó de ser un producto exclusivo de viviendas de alto poder adquisitivo.

"Hace unos años parecía algo reservado para un segmento muy específico, pero hoy la tecnología llega a clientes de distintos niveles económicos. Cada vez más personas buscan comodidad y la posibilidad de manejar las persianas desde el celular", sostiene.

Una empresa con historia en San Juan

El vínculo de la familia con el oficio comenzó cuando su abuelo emigró desde España siendo muy joven y llegó a la provincia con los conocimientos del trabajo en acero y la fabricación de persianas metálicas. Muchas de las tradicionales persianas que todavía se observan en comercios del centro sanjuanino fueron instaladas por él hace varias décadas.

Su padre continuó con ese oficio y desde muy chico lo llevaba a trabajar. "Uno aprende mirando. Desde los ocho años estaba en los talleres y, aunque en ese momento no dimensionaba todo lo que estaba aprendiendo, con el tiempo descubrí que esta profesión era lo que realmente me apasionaba", recuerda.

Actualmente, con casi 40 años, asegura que el desafío pasa por seguir incorporando productos que todavía no son habituales en el mercado local.

"Me gustan los desafíos. Muchas veces un cliente llega con una idea y trato de encontrar la forma de hacerla realidad. Si uno se capacita y está atento a las innovaciones, siempre aparecen nuevas posibilidades para crecer", concluye.