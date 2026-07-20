Cuyo Construye de julio: la revolución tecnológica que impulsa a la construcción

La innovación tecnológica y la sustentabilidad se consolidan como dos pilares fundamentales del mercado de la construcción. En ese contexto, una nueva edición del suplemento Cuyo Construye pone el foco en las tendencias que están transformando la edificación, la infraestructura y el desarrollo empresarial en San Juan y Mendoza.

Aislamiento en casas: qué materiales ayudan a ahorrar energía y mejorar el confort

Persianas inteligentes y cortinas térmicas: las tendencias que eligen los sanjuaninos para enfrentar el frío y el calor

La publicación aborda cómo la planificación inteligente, los nuevos materiales, la automatización del hogar y los modelos de negocios colaborativos permiten mejorar la eficiencia energética, optimizar los costos y potenciar la competitividad de las empresas vinculadas al sector.

Uno de los principales ejes de la edición está dedicado al aislamiento térmico, una herramienta clave para una provincia como San Juan, donde las marcadas amplitudes térmicas obligan a pensar en construcciones cada vez más eficientes.

Especialistas coinciden en que incorporar sistemas de aislación desde el diseño inicial de una obra no solo disminuye el consumo de energía destinado a calefacción y refrigeración, sino que también mejora el confort y la calidad de vida de quienes habitan las viviendas.

Entre los materiales más utilizados aparece el poliestireno expandido, reconocido por su excelente relación entre costo y rendimiento térmico. También ganan protagonismo los sistemas constructivos industrializados, como Concrehaus, que incorporan el núcleo aislante directamente en la estructura de muros y cubiertas.

En San Juan, además, continúa predominando la construcción tradicional, aunque cada vez incorpora más soluciones para enfrentar las condiciones climáticas locales, como el hormigón alivianado con perlita expandida y la piedra pómez volcánica, materiales que contribuyen a mejorar el comportamiento térmico de las edificaciones.

Persianas inteligentes y domótica, cada vez más presentes

Otro de los temas destacados es la evolución de los sistemas de protección solar y climatización de los hogares.

Empresarios del sector sostienen que una de las estrategias más eficientes consiste en impedir que el calor ingrese a la vivienda mediante persianas de poliuretano inyectado o cortinas confeccionadas con telas blackout, reduciendo así la necesidad de utilizar equipos de climatización.

En paralelo, la domótica continúa ganando terreno. Hoy es posible automatizar la apertura y cierre de persianas y cortinas mediante aplicaciones para celulares o controles remotos, una tecnología que aporta mayor comodidad, ahorro energético y seguridad para los usuarios.

Obras viales que apuntan a mejorar la conectividad

El suplemento también dedica un espacio a las obras de infraestructura que se desarrollan en la región.

Entre ellas sobresale la intervención sobre el Acceso Este, en Mendoza, una obra que contempla la incorporación de una tercera trocha por sentido en un tramo de alta circulación vehicular para mejorar la conectividad urbana.

Los trabajos incluyen la utilización de concreto asfáltico modificado con polímeros, una tecnología que incrementa la resistencia del pavimento frente al tránsito pesado y las variaciones extremas de temperatura, evitando deformaciones por el calor y fisuras ocasionadas por el frío.

Aplicaciones para oficios y nuevos modelos de negocios

La transformación digital también alcanza al mercado laboral.

El suplemento destaca el surgimiento de plataformas desarrolladas en la región que permiten conectar de manera segura a trabajadores de distintos oficios con clientes particulares. Estos sistemas incluyen verificación de identidad, calificaciones de usuarios y proyectan evolucionar hacia una bolsa de empleo destinada a empresas.

Por otra parte, en el ámbito industrial y corporativo crece el modelo de comunidades empresariales, donde distintas compañías comparten espacios, servicios y oportunidades comerciales.

Uno de los casos mencionados es el Ecosistema ARGA, un polo comercial y logístico que reúne a empresas de distintos rubros para fomentar alianzas estratégicas, respaldo técnico y nuevas oportunidades de crecimiento, promoviendo un desarrollo económico más sostenible.

La nueva edición de Cuyo Construye ya puede consultarse y descargarse de manera digital, con un recorrido por las principales innovaciones que hoy están redefiniendo el presente y el futuro de la construcción y el desarrollo empresarial en la región.