¿Efecto Mundial? Por qué a muchas mujeres se les atrasó la menstruación durante el torneo

En los últimos días, las redes sociales se llenaron de testimonios, memes y publicaciones con una coincidencia llamativa: una gran cantidad de mujeres manifestaron sufrir retrasos o alteraciones en su ciclo menstrual justo durante las semanas de desarrollo del Mundial.

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Aunque muchas de estas publicaciones apelan al humor o a la sorpresa, detrás del fenómeno aparece una explicación científica conocida en la medicina: la fuerte carga de estrés emocional y las variaciones drásticas en la rutina cotidiana pueden influir de forma directa en el sistema hormonal.

El ciclo menstrual no depende únicamente de los ovarios; está regulado por un eje clave en el cerebro compuesto por el hipotálamo, la glándula hipófisis y el sistema endocrino.

El hipotálamo es especialmente sensible a factores externos como la ansiedad, las emociones intensas, la falta de sueño o el nerviosismo. Cuando una persona experimenta momentos de alta tensión o expectativa —como los que se viven en partidos decisivos o eventos deportivos de gran magnitud—, el cuerpo puede liberar mayores niveles de cortisol (la hormona del estrés).

Esta alteración en los niveles hormonales interrumpe temporalmente la liberación regular de las señales que desencadenan la ovulación. Al postergarse o inhibirse la ovulación, la regla se atrasa o no llega en la fecha calculada.

Cambios de rutina y horarios alterados

Más allá del nerviosismo o la tensión de cada partido, los eventos de esta escala suelen romper los hábitos habituales:

Alteración del sueño: Acostarse más tarde o modificar las horas de descanso influye en los ritmos circadianos.

Cambios en la alimentación y consumo: Reuniones con amigos, comidas copiosas, consumo de alcohol o cafeína fuera de lo habitual.

Tensión sostenida: Días de expectativa constante que acumulan estrés en el organismo sin un momento claro de relajación.

La suma de estos factores rompe el equilibrio temporal que necesita el organismo para mantener la regularidad del ciclo.

¿Cuándo consultar al médico?

Especialistas señalan que un retraso aislado atribuible a un periodo de alto estrés o emoción extrema suele regularizarse solo en el siguiente ciclo, una vez que el cuerpo retoma su ritmo habitual.

Sin embargo, recomiendan realizar una consulta ginecológica si el atraso se prolonga por más de un ciclo completo, si existe la posibilidad de un embarazo o si viene acompañado de dolores pélvicos intensos y fuera de lo común.