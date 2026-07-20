Polémica por el senador sanjuanino de La Libertad Avanza que viajó a ver la final del Mundial

El episodio habría causado malestar dentro de La Libertad Avanza, aunque hasta el momento ni el senador ni el diputado nacional José Peluc realizaron declaraciones públicas al respecto.

El senador nacional por San Juan, Bruno Olivera, de La Libertad Avanza, quedó en el centro de una fuerte controversia luego de que trascendiera que viajó a Estados Unidos para presenciar la final del Mundial entre Argentina y España, un viaje que contradijo la supuesta directiva impartida por el presidente Javier Milei y por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

La información fue publicada en primer término por el diario digital La Política Online, que difundió además un video en el que se observa a Olivera junto al presidente provisional del Senado, el puntano Bartolomé Abdala, en el aeropuerto de Fort Lauderdale, donde ambos quedaron varados tras la cancelación de vuelos por un temporal.

Según ese medio, el viaje de Abdala desoyó la orden que la conducción nacional de La Libertad Avanza había transmitido a sus funcionarios y legisladores para que no asistieran al Mundial y evitar así quedar vinculados a privilegios que el propio oficialismo suele asociar con la denominada "casta política". Lo mismo corre para el sanjuanino.

La situación también habría generado incomodidad dentro de la estructura libertaria sanjuanina. Aparentemente Olivera no comunicó los motivos de su ausencia y faltó a la inauguración de la sede partidaria en Santa Lucía del viernes a la noche.

Pese a las versiones sobre un supuesto malestar interno, hasta el momento no hubo pronunciamientos públicos del propio Bruno Olivera ni del principal referente de La Libertad Avanza en San Juan, el diputado nacional José Peluc, sobre la polémica. Sólo enviaron trascendidos a algunos medios de comunicación.