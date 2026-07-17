Pericia complica a Martín Insaurralde: la Justicia detectó un fuerte desfasaje entre sus ingresos y sus gastos

Una pericia contable ordenada por la Justicia en la causa por presunto enriquecimiento ilícito de Martín Insaurralde detectó un importante desfasaje entre los ingresos declarados por el exintendente de Lomas de Zamora y el nivel de gastos que mantuvo durante los últimos años. El informe también encontró inconsistencias patrimoniales en las cuentas de Jésica Cirio , expareja del exfuncionario.

Abrieron el celular de Jesica Cirio y buscan una prueba clave en la causa por presunto lavado de dinero

El estudio, de 618 páginas, fue dispuesto por el juez Luis Armella y elaborado por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Justicia. El trabajo analizó 77 puntos vinculados con el patrimonio de ambos, incluyendo inmuebles, vehículos, inversiones, cuentas bancarias, viajes al exterior e incluso los gastos relacionados con su casamiento en un exclusivo club de polo de Cañuelas.

Según fuentes judiciales, la principal conclusión es que los gastos atribuidos a Insaurralde no guardan una relación razonable con los ingresos que obtuvo mientras desempeñó cargos públicos. Para llegar a esa conclusión, los especialistas reconstruyeron su evolución patrimonial utilizando información de organismos públicos, entidades bancarias, registros de la propiedad, Migraciones, compañías aéreas, tarjetas de crédito y otra documentación incorporada al expediente.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los peritos fue la cantidad de viajes internacionales realizados por el exjefe de Gabinete bonaerense . El informe sostiene que, desde 2021, el costo de esos desplazamientos comenzó a superar ampliamente los recursos acreditados por el exfuncionario.

Los especialistas calcularon los gastos en pasajes, alojamientos, alquileres, consumos y otros servicios vinculados con los viajes. Sin embargo, aclararon que el monto reconstruido representa apenas un piso, ya que no fue posible acceder a comprobantes de hoteles, restaurantes, traslados internos, alquileres de vehículos, actividades recreativas y otros gastos habituales.

La pericia también destaca que el análisis no contempla los gastos cotidianos de mantenimiento personal y familiar, como vivienda, alimentación y servicios, por lo que el desfasaje entre ingresos y egresos podría ser incluso mayor.

Los viajes de Insaurralde, en la mira

Entre los episodios examinados figura el viaje que Insaurralde realizó a Marbella junto a la modelo Sofía Clerici, que dio origen a la investigación judicial tras difundirse imágenes de ambos navegando por el Mediterráneo en el yate "El Bandido". Los peritos lograron reconstruir parte de los gastos correspondientes a vuelos, alojamiento, alquiler de embarcaciones y compras en comercios de lujo, aunque remarcaron que no pudieron determinar el costo total por falta de documentación.

Respecto de Jésica Cirio, el informe concluye que en distintos períodos sus gastos e inversiones superaron los ingresos que pudieron acreditarse mediante contratos laborales, actividades comerciales, movimientos bancarios y declaraciones impositivas. Según la pericia, esa situación se registró en los años 2014, 2017, 2018, 2019 y 2023, sin que pudiera establecerse el origen de los fondos que habrían permitido afrontar esas erogaciones.

Los contadores también detectaron diferencias entre declaraciones fiscales, movimientos bancarios, operaciones inmobiliarias, inversiones y otros registros patrimoniales. En varios casos señalaron que no existía documentación suficiente para justificar el origen del dinero utilizado en distintas operaciones.

Si bien el informe no determina la existencia de un delito —una decisión que corresponde al juez de la causa—, sí deja asentadas numerosas observaciones que podrían tener un peso relevante en el avance de la investigación y derivar en nuevas medidas judiciales, entre ellas un eventual nuevo llamado a declaración indagatoria para Insaurralde y Cirio.

La causa se inició luego de que se hicieran públicas las imágenes del viaje de Insaurralde a Marbella junto a Sofía Clerici. De acuerdo con el requerimiento presentado por los fiscales, durante el período investigado el exfuncionario habría realizado 76 vuelos internacionales mientras ejercía funciones públicas.