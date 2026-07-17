Un informe detectó inconsistencias en el patrimonio de Adorni y la Fiscalía prepara un pedido de explicaciones

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni ingresó en una etapa clave. Un organismo especializado de la Procuración entregó un informe que detectó inconsistencias en la evolución económica del exjefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angeletti. Ahora, la Fiscalía deberá determinar cuáles son los movimientos que necesitan ser explicados.

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El documento fue elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones, conocida como DAFI. Ese organismo brinda asistencia técnica, económica y contable a los fiscales en causas complejas.

La DAFI reconstruyó la situación patrimonial y financiera de Adorni y Angeletti desde el 14 de diciembre de 2023 hasta la actualidad . El análisis fue realizado de forma individual y también de manera conjunta, para determinar cómo evolucionaron las cuentas del grupo familiar.

Esto significa que el informe técnico no determina por sí mismo que se haya cometido un delito . Su función es ordenar la información económica reunida y señalar qué ingresos, gastos o variaciones no coinciden plenamente con los registros disponibles.

Los puntos que quedaron bajo la lupa

Para reconstruir el movimiento del dinero, los especialistas cruzaron datos bancarios, fiscales, patrimoniales y financieros. Entre los principales aspectos analizados se encuentran:

Las declaraciones juradas de Adorni y su esposa, incluidas las rectificaciones presentadas posteriormente.

Los ingresos provenientes de salarios, actividades privadas y otras fuentes declaradas.

La compra de propiedades y la financiación utilizada en las operaciones.

Los préstamos, las deudas con particulares y la capacidad económica de quienes aportaron los fondos.

Los pagos realizados en efectivo o en moneda extranjera.

Los gastos corrientes, extraordinarios y consumos con tarjetas.

Las transferencias entre cuentas del matrimonio y los movimientos provenientes de terceros.

Las operaciones realizadas con criptomonedas y billeteras virtuales.

La correspondencia entre los ingresos acreditados, los bienes incorporados y la cancelación de deudas.

En el caso de los criptoactivos, se examinó información vinculada con plataformas como Binance y Lemon Cash. La Fiscalía buscó diferenciar depósitos, compras, ventas, retiros y transferencias para verificar si esos movimientos coinciden con las explicaciones y declaraciones presentadas por Adorni.

Cómo comenzó y avanzó la investigación

El expediente se encuentra bajo la intervención del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita. La investigación avanzó durante los últimos meses mediante distintas medidas:

Marzo: la Fiscalía ordenó las primeras diligencias para reconstruir las propiedades y el patrimonio del entonces jefe de Gabinete.

la Fiscalía ordenó las primeras diligencias para reconstruir las propiedades y el patrimonio del entonces jefe de Gabinete. Abril: la Justicia levantó el secreto fiscal y bancario de Adorni y Angeletti para acceder a cuentas, consumos, depósitos e información presentada ante ARCA.

la Justicia levantó el secreto fiscal y bancario de Adorni y Angeletti para acceder a cuentas, consumos, depósitos e información presentada ante ARCA. Junio: Adorni presentó su declaración jurada correspondiente a 2025 y corrigió información de períodos anteriores.

Adorni presentó su declaración jurada correspondiente a 2025 y corrigió información de períodos anteriores. 25 de junio: Pollicita encargó a la DAFI un análisis integral de las entradas y salidas de dinero.

Pollicita encargó a la DAFI un análisis integral de las entradas y salidas de dinero. 17 de julio: el informe llegó a la Fiscalía con observaciones sobre movimientos que requieren una revisión más profunda.

La declaración jurada de 2025 consignó un patrimonio bruto de $944,5 millones, frente a los $107,8 millones informados al cierre de 2024. La variación fue cercana al 775%, aunque ese aumento declarado no constituye por sí solo una prueba de enriquecimiento ilícito: la Justicia debe determinar si cuenta con respaldo suficiente.

Qué explicación dio Adorni

Adorni sostuvo que una parte importante de su patrimonio proviene de ahorros acumulados antes de ingresar a la función pública y de inversiones en Bitcoin realizadas junto con su esposa.

Según su versión:

Comenzó a invertir con mayor intensidad en Bitcoin en 2014.

Afirmó haber destinado unos US$200.000 a esas operaciones.

a esas operaciones. Señaló que obtuvo cerca de US$300.000 de ganancias .

. Reconoció que una parte de los ahorros no había sido declarada originalmente.

Presentó rectificaciones ante los organismos correspondientes para incorporar esos fondos y otros bienes.

El punto central para la Fiscalía será comprobar si existen registros históricos suficientes para respaldar esas inversiones, las ganancias mencionadas y la disponibilidad posterior del dinero utilizado.

Adorni renunció a la Jefatura de Gabinete a fines de junio, pero su salida del Gobierno no modifica el avance del expediente, que continúa en etapa de investigación.

Qué puede suceder ahora

La causa atravesará varias instancias antes de llegar a una posible definición:

Revisión del informe: Pollicita analizará las inconsistencias señaladas por la DAFI y seleccionará las que requieren aclaraciones.

Pollicita analizará las inconsistencias señaladas por la DAFI y seleccionará las que requieren aclaraciones. Pedido de justificación: el fiscal puede solicitarle al juez Lijo que formule un requerimiento para que Adorni explique el origen de determinados fondos, bienes o gastos.

el fiscal puede solicitarle al juez Lijo que formule un requerimiento para que Adorni explique el origen de determinados fondos, bienes o gastos. Presentación de pruebas: el exfuncionario podrá aportar contratos, resúmenes bancarios, registros de operaciones, declaraciones impositivas y cualquier otra documentación.

el exfuncionario podrá aportar contratos, resúmenes bancarios, registros de operaciones, declaraciones impositivas y cualquier otra documentación. Evaluación de la respuesta: si las explicaciones resultan suficientes, la investigación podría perder impulso respecto de esos puntos.

si las explicaciones resultan suficientes, la investigación podría perder impulso respecto de esos puntos. Eventual indagatoria: si la documentación no permite justificar las diferencias, el fiscal podría solicitar que Adorni sea citado a declaración indagatoria. Esa instancia representa un acto de defensa frente a una acusación formal, pero no equivale a una condena.

El inicio de la feria judicial de invierno, previsto para el 20 de julio, podría demorar nuevos movimientos durante alrededor de dos semanas. Hasta el momento, Adorni no fue condenado y el informe tampoco fijó una suma definitiva de patrimonio presuntamente injustificado.