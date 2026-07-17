    • 17 de julio de 2026 - 08:58

    A 32 años del atentado a la AMIA: el pedido de justicia que resuena en todo el país

    Este viernes se lleva a cabo el acto central por el 32° aniversario del atentado terrorista a la AMIA.

    Se cumplen 32 años del atentado de AMIA.

    Se cumplen 32 años del atentado de AMIA.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A diferencia de otros años, la conmemoración formal frente a la histórica sede de Pasteur 633 se adelantó unas horas. Al coincidir la fecha exacta del aniversario con el descanso sagrado del Shabat, las autoridades de la AMIA, la DAIA y la agrupación Familiares de las Víctimas tomaron la decisión de realizar el homenaje de manera anticipada por respeto a la observancia religiosa.

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    El encuentro, convocado bajo el lema "Hoy no podemos perder la memoria", inició puntualmente a las 09:53, la hora exacta en la que el coche bomba destruyó el edificio de la mutual. El tradicional sonido de la sirena marcó el inicio de una jornada cargada de emoción, reclamos de justicia y denuncias ante la persistente impunidad en la causa.

    Con la presencia de Javier Milei

    El presidente de la Nación, Javier Milei, encabeza la comitiva oficial en el barrio porteño de Once. El mandatario asiste acompañado por varios miembros de su gabinete ministerial para ratificar el compromiso del Estado con el esclarecimiento del ataque, catalogado por la Justicia nacional como un delito de lesa humanidad e imprescriptible.

    Desde el entorno presidencial recordaron que Buenos Aires alberga a la comunidad judía más grande de América Latina. En declaraciones previas al aniversario, el Ejecutivo remarcó la importancia de mantener viva la memoria colectiva contra el terrorismo antisemita internacional, haciendo hincapié en el contexto geopolítico actual de la región.

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