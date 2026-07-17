A 32 años del atentado a la AMIA: el pedido de justicia que resuena en todo el país

Este viernes se lleva a cabo el acto central por el 32° aniversario del atentado terrorista a la AMIA.

A diferencia de otros años, la conmemoración formal frente a la histórica sede de Pasteur 633 se adelantó unas horas. Al coincidir la fecha exacta del aniversario con el descanso sagrado del Shabat, las autoridades de la AMIA, la DAIA y la agrupación Familiares de las Víctimas tomaron la decisión de realizar el homenaje de manera anticipada por respeto a la observancia religiosa.

El encuentro, convocado bajo el lema "Hoy no podemos perder la memoria", inició puntualmente a las 09:53, la hora exacta en la que el coche bomba destruyó el edificio de la mutual. El tradicional sonido de la sirena marcó el inicio de una jornada cargada de emoción, reclamos de justicia y denuncias ante la persistente impunidad en la causa.

Con la presencia de Javier Milei El presidente de la Nación, Javier Milei, encabeza la comitiva oficial en el barrio porteño de Once. El mandatario asiste acompañado por varios miembros de su gabinete ministerial para ratificar el compromiso del Estado con el esclarecimiento del ataque, catalogado por la Justicia nacional como un delito de lesa humanidad e imprescriptible.