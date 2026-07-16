Milei confirmó que no viajará a la final del Mundial y habló sobre la bandera de Malvinas que exhibieron los jugadores

El Presidente explicó por qué no estará presente en el partido decisivo de la Selección Argentina frente a España y respaldó el gesto del plantel al mostrar una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas".

En medio de la euforia por la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, el presidente Javier Milei confirmó que no viajará a Estados Unidos para presenciar el encuentro decisivo frente a España. Además, se refirió a la bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" que los futbolistas exhibieron tras eliminar a Inglaterra en semifinales.

Durante una entrevista televisiva, el mandatario explicó que permanecerá en el país debido a compromisos vinculados con la gestión y descartó asistir al partido que definirá al nuevo campeón del mundo.

Consultado sobre la bandera que apareció en los festejos del plantel argentino luego del triunfo por 2-1 sobre Inglaterra, Milei sostuvo que la reivindicación de la soberanía sobre las Islas Malvinas forma parte de una causa compartida por todos los argentinos y consideró natural que los jugadores hayan decidido exhibir ese mensaje en un contexto tan especial.

La imagen del plantel sosteniendo la bandera se viralizó rápidamente tras el partido y generó repercusión tanto en Argentina como en el exterior, especialmente por tratarse de una victoria frente a Inglaterra, rival con el que el país mantiene la histórica disputa por la soberanía de las islas.

En ese sentido, el Presidente remarcó que el reclamo argentino sobre las Malvinas trasciende las diferencias políticas y representa una política de Estado sostenida a lo largo de los años.