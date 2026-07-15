    • 15 de julio de 2026 - 19:47

    Milei celebró el triunfo de Argentina ante Inglaterra: "Lo pasó por arriba" y destacó el nivel de Messi

    El Presidente expresó su felicidad por la clasificación de la Selección a la final del Mundial 2026, elogió a Lionel Messi y Lionel Scaloni, descartó mezclar el resultado con la cuestión Malvinas y aseguró que la Casa Rosada estará disponible para un eventual festejo.

    Javier Milei.

    Javier Milei.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El presidente Javier Milei celebró la clasificación de la Selección Argentina a una nueva final del Mundial y destacó el desempeño del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Durante una entrevista radial, expresó su “alegría inmensa” por el triunfo y sostuvo que, tras comenzar en desventaja, “Argentina lo pasó por arriba”, al considerar que el equipo fue ampliamente superior durante gran parte del encuentro.

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    El mandatario elogió la actuación del plantel y, en particular, la de Lionel Messi, de quien afirmó que volvió a demostrar su jerarquía en un partido de máxima exigencia. En ese sentido, consideró que el capitán argentino saldó una de las “materias pendientes” que se le atribuían con la Selección y destacó su participación decisiva en el segundo gol.

    Consultado sobre el significado de la victoria frente a Inglaterra, Milei pidió no vincular el resultado deportivo con la cuestión de las Islas Malvinas y sostuvo que “es un partido de fútbol”. Además, remarcó que la recuperación de la soberanía “se logra con una diplomacia sabia y no con gestos de patrioterismo baratos”, al tiempo que destacó los avances alcanzados por la Argentina en el plano diplomático.

    Respecto de una eventual consagración en la final, el Presidente reiteró que la Casa Rosada estará a disposición de la Selección si los jugadores deciden celebrar allí junto a los argentinos. Señaló que ya fueron previstos los dispositivos necesarios para garantizar que el festejo sea exclusivamente de los futbolistas y de la gente, sin interferencias.

    Milei también confirmó que seguirá la final desde la Quinta Presidencial de Olivos, tal como hizo durante el resto del torneo, y expresó su reconocimiento al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni y a todo el plantel por “las enormes alegrías” que le brindan al país.

    Al cierre de la entrevista, el Presidente destacó que, además de la alegría por el triunfo deportivo, la baja de la inflación y la recuperación de la actividad económica representan señales alentadoras para la Argentina. “No importa cuán adverso sea el contexto del cual partimos; siempre nos levantamos, siempre salimos, porque Argentina no se rinde”, concluyó.

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