Ranking internacional: la imagen de Javier Milei en picada y entre los peores de América Latina

La imagen de Javier Milei sufrió un duro revés en el plano internacional. Tras haber liderado los rankings de aprobación de mandatarios en la región meses atrás, una nueva encuesta de alcance latinoamericano ubica al presidente argentino entre los peores posicionados, ocupando el puesto 14 sobre un total de 18 jefes de Estado evaluados.

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El estudio, desarrollado por la prestigiosa consultora CB Global Data (dirigida por el analista Cristian Buttié), se basó en un relevamiento de entre 4.625 y 6.271 casos por país. El informe muestra un fuerte contraste entre el libertario y sus pares regionales, posicionándolo en el lote de los seis mandatarios con menor nivel de aprobación en el continente.

De acuerdo con el desglose del informe de julio, el libertario combina un 36,8% de imagen positiva con un 61,3% de imagen negativa. Un 1,9% de los encuestados prefirió no contestar.

Al analizar en detalle estas cifras del presidente argentino, la polarización de la opinión pública queda en evidencia:

Aprobación (36,8%): Se compone de un 23,8% de valoración "muy buena" y un 13% de "buena".

Rechazo (61,3%): Está integrado por un preocupante 50,8% de valoración "muy mala" y un 10,5% de "mala".

A pesar del retroceso regional, a nivel local el escenario presenta particularidades. En la Argentina, Milei suele mantener mediciones superiores a las de otros dirigentes de la oposición, lo que evidencia el descrédito generalizado de la política tradicional. Incluso, recientes sondeos lo muestran liderando la intención de voto de cara a las elecciones legislativas del año próximo.

El podio de los mejores y los peores presidentes de la región

El informe de CB Global Data también deja ganadores y perdedores marcados en el mapa político de América Latina.

Los tres presidentes con mejor imagen:

Nayib Bukele (El Salvador): El mandatario de derecha, aliado ideológico de Milei, encabeza la tabla con un 67,4% de aprobación.

Claudia Sheinbaum (México): Se consolida en el segundo lugar con un 65,1% de imagen positiva.

Laura Fernández (Costa Rica): Completa el podio de los tres mejores con un 55,5% de apoyo.

Los tres presidentes con peor imagen: