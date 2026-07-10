Javier Milei confirmó una intensa gira internacional y aseguró que busca atraer más inversiones

El presidente Javier Milei confirmó que afrontará una intensa agenda internacional en las próximas semanas, con visitas a Brasil, Perú, Colombia y Ecuador . El mandatario sostuvo que los viajes forman parte de su estrategia para fortalecer la inserción de Argentina en el mundo, ampliar el comercio exterior y atraer nuevas inversiones.

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El primer destino será Brasil el próximo 25 de julio, cuando participe en San Pablo del acto en el que, según indicó, Flavio Bolsonaro será proclamado candidato presidencial . Además, adelantó que aprovechará la visita para trasladarse a Brasilia y saludar al expresidente Jair Bolsonaro, un gesto que vuelve a marcar distancia con el actual mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Al día siguiente, el 26 de julio, Milei regresará al país para asistir a la inauguración oficial de la Exposición Rural de Palermo. Sin embargo, su estadía será breve, ya que el 28 viajará a Perú para participar de la asunción presidencial de Keiko Fujimori.

La agenda continuará el 7 de agosto en Colombia , donde asistirá a la toma de posesión de Abelardo de la Espriella como presidente. Posteriormente visitará Ecuador para reunirse con Daniel Noboa, con quien afirmó que mantiene acuerdos pendientes de firma.

Durante una entrevista con radio Now 97.9, Milei aseguró que la política exterior de su gobierno apunta a incrementar el intercambio comercial del país.

"Argentina tendría que tener el triple de comercio que el que tiene", sostuvo el mandatario, al considerar que una mayor apertura económica impulsará el crecimiento y la llegada de capitales.

En ese sentido, defendió el impacto de sus viajes al exterior y afirmó que están dando resultados concretos. Según indicó, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ya permitió captar compromisos de inversión por unos 150.000 millones de dólares.

Además, reveló que existe un proyecto por USD 2.200 millones vinculado al denominado "SuperRIGI" para el desarrollo de energía nuclear, que podría convertirse en la primera iniciativa de ese esquema si obtiene media sanción en el Congreso.

Defensa del RIGI y críticas a provincias

Consultado sobre la postura de los gobernadores frente al RIGI y al proyecto de SuperRIGI, Milei aseguró que las provincias que adhirieron al régimen están obteniendo beneficios económicos.

Como ejemplo mencionó al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y sostuvo que los distritos que se sumaron al programa están recibiendo inversiones y oportunidades de desarrollo.

En contrapartida, cuestionó a las provincias que no acompañaron la iniciativa, entre ellas Buenos Aires, Formosa y La Rioja. Según el Presidente, esos gobiernos rechazan el régimen por razones ideológicas o por oponerse a las políticas nacionales, una decisión que, a su entender, perjudica las posibilidades de crecimiento de sus habitantes.