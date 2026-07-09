Frente a ellos, planteó los ejes de gestión que lo guiarán hasta finalizar la gestión y mencionó cuáles serán las iniciativas que enviará al Congreso. Participó Marcelo Orrego.

El mensaje de Milei en el acto del 9 de Julio en Tucumán, junto a los gobernadores: "Es momento de renovar los votos"

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En la tradicional vigilia por el 9 de Julio en Tucumán, el presidente Javier Milei hizo un análisis de su gestión y destacó la importancia del Pacto de Mayo —firmado hace 2 años para esta misma fecha—. “El objetivo era quitarle la bota a las provincias”, aseguró. De esta manera, envió un mensaje a los gobernadores y llamó a “hacere una renovación de los votos” y “ratificar el compromiso con el Pacto de Mayo”.

“Los argentinos decidieron el camino de poner al Estado en su justo lugar. Lo hicieron en 2023 y lo ratificaron en 2025″, comenzó diciendo en su discurso. “Hicimos el ajuste más grande de la histoira, aprobamos el RIGI, realizamos más de 16 mil reformas en el gran entramado legal que atosigaban a los argentinos, llevamos más de 2 años con superávit fiscal”, recordó.

El mandatario está acompañado por más de 10 gobernadores, de diferentes extracciones políticas, considerados como dialoguistas y aliados para el Gobierno. Entre los presentes se encuentran, Osvaldo Jaldo (Tucumán), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Leandro Zdero (Chaco) y Elías Suárez (Santiago del Estero). Además, participará la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.

Frente a ellos, Milei convocó a las provincias a “renovar los votos” y “ratificar su compromiso con el Pacto de Mayo”. Así, procedió a mencionar los proyectos que impulsará en el Congreso y pidió “sentar las bases de un nuevo pacto”.

El Presidente llegó a la capital tucumana horas antes de las 23, hora en la que comenzó el acto formal por el Día de la Independencia. La provincia, por su parte, acompañó la vigilia con un show musical en vivo para todos los presentes.