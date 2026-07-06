Fin de semana largo por el 9 de Julio: cómo funcionará el comercio en San Juan

La Cámara de Comercio y Servicios de San Juan dio a conocer el esquema de horarios recomendado.

La Cámara de Comercio y Servicios de San Juan dio a conocer el esquema sugerido para la actividad comercial durante los días 9 y 10 de julio, en el marco del feriado nacional por el Día de la Independencia y del feriado puente dispuesto para la Administración Pública.

A través de un comunicado, la entidad recordó que el jueves 9 de julio será feriado nacional por la conmemoración de la Declaración de la Independencia. En ese contexto, recomendó a los comerciantes no abrir sus locales y adherir a la fecha patria.

En cambio, el viernes 10 de julio la situación será diferente. Si bien se trata de un feriado puente para la Administración Pública, la Cámara indicó que la actividad comercial podrá desarrollarse con total normalidad y sugirió a los comerciantes mantener abiertos sus establecimientos.

De esta manera, la recomendación de la entidad es que los comercios permanezcan cerrados únicamente durante el feriado nacional del 9 de julio y retomen su atención habitual al día siguiente.