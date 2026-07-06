Concurso Provincial de Poda de Vid: 42 competidores, temperaturas bajo cero y una camaradería que se vivió entre viñedos

El 4 de julio se realizó la quinta edición del Concurso Provincial de Poda de Vid. Buen marco de público, música, comida y un evento que sigue creciendo.

Ni el termómetro marcando seis grados bajo cero logró enfriar el entusiasmo que se vivió en Pedernal, Sarmiento, el sábado 4 de julio. Allí, 42 podadores demostraron su destreza en la quinta edición del Concurso de Poda Profesional en Vid, una competencia que reunió a trabajadores de distintos establecimientos vitivinícolas y que volvió a poner en valor un oficio clave para la producción local.

La jornada, organizada por SOEVA 9 de Julio y SOEVA Sarmiento junto a Bahco, convocó en total a unas 80 personas que llegaron hasta la localidad sarmientina, entre concursantes, colaboradores y visitantes que se acercaron para presenciar la competencia. El certamen se desarrolló en la Estancia El Durazno, donde los participantes fueron evaluados por su técnica, precisión y conocimientos en una tarea determinante para la calidad de las futuras cosechas.

Más allá de la competencia, el encuentro estuvo marcado por el espíritu de compañerismo. Así lo destacó Carlos Ozan, de SOEVA 9 de Julio, quien calificó la experiencia como "una jornada hermosa" y remarcó que "el clima frío tampoco pudo detener esa hermosa jornada". "Fue una velada maravillosa en la que la gente se quedó conforme, muy contenta. Hubo un momento de camaradería increíble en el que se compartió el concurso y después empanadas y locro durante el almuerzo", expresó.

El evento también contó con propuestas artísticas y la participación de Pascual Recabarren como locutor general y del músico Avelino Cantos, quienes acompañaron el desarrollo de la jornada y aportaron un clima festivo.

"Fue una jornada muy linda, más allá de los -6 °C que marcó la temperatura en algún momento", resumió Ozan, reflejando el espíritu de una edición en la que el frío extremo quedó en un segundo plano frente al entusiasmo de los participantes.