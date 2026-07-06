Johana Gordillo, la estudiante de arquitectura que crea delicias auténticas y saludables con gelatina

Su puesto llama la atención por donde se lo mire. Con colores llamativos, distintas figuras y formas familiares y un gran cartel que reza “gomitas artesanales” es imposible no detenerse a conocer su historia. Johana Gordillo es quien está detrás del emprendimiento “Chilin Balan”, una propuesta dulce, saludable, creativa y original.
Johana comenzó con el emprendimiento hace tres años. De acuerdo a lo que confianza, su interés está más orientado a lo artístico, incluso su formación como futura arquitecta lo refleja. Sin embargo, observó que en las ferias y encuentros de emprendedores lo que más venta mueve son los comestibles, y decidió iniciar con las gomitas artesanales y con galletas decoradas. Las últimas no tuvieron gran alcance entre los visitantes de su puesto, pero las gomitas sí llamaban la atención.
“Empecé a hacer formas comunes, cubos, círculos, hasta que un día en una feria un niño vio una forma de dinosaurio, que no era tal, y se me ocurrió que podía usar los moldes de chocolatería para hacer gomitas con formas. Comencé con dinosaurios, mariposas, y luego me animé a más y sumé personajes y hasta temáticas como Harry Potter”, comenta la joven orgullosa de lo que ha construido en todo este tiempo.
Para la elaboración utiliza gelatina y endulzantes vegetales o jugos de frutas, sin agregar conservantes ni aditivos, lo que lleva a que cada gomita sea más saludable en comparación a las que se encuentran en el comercio. A su vez, al ser a base de gelatina, la textura es blanda, siendo fácil de comer y de disfrutar.
La sanjuanina lleva adelante el emprendimiento con la ayuda de su madre, aunque admite que gran parte del trabajo lo realiza ella. Desde la recepción de pedidos, elaboración, decoración, empaquetado y etiquetado, todo el proceso pasa por sus manos. “También hacemos gomitas personalizadas para distintos eventos”, acota.
Su stand despierta asombro en aquellos que la descubren, ya que no es habitual encontrarse con alguien que esté abocada a la elaboración de manera artesanal. “La gente se sorprende cuando nos ve, porque no es habitual. Además los tamaños de las gomitas son grandes, lo que llama más la atención”, destaca Johana.
Dónde encontrar el emprendimiento de Johana Gordillo
El proyecto llamado Chilin Balan se encuentra todos los domingos en la Feria de las Pulgas, en el sector gastronómico. A su vez, Johana tiene un perfil de Instagram donde sube todo lo que produce, sobre todo los pedidos personalizados que le realizan.
Quienes deseen contactarla pueden hacerlo por medio de su perfil @chilin.balan.gomitas o al 2646273817.