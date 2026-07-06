Johana Gordillo, la estudiante de arquitectura que crea delicias auténticas y saludables con gelatina

Hace tres años inició con su emprendimiento, el cual dio un giro gracias a la imaginación de un niño y un comentario que no pasó desapercibido.

Su puesto llama la atención por donde se lo mire. Con colores llamativos, distintas figuras y formas familiares y un gran cartel que reza “gomitas artesanales” es imposible no detenerse a conocer su historia. Johana Gordillo es quien está detrás del emprendimiento “Chilin Balan”, una propuesta dulce, saludable, creativa y original.

Johana comenzó con el emprendimiento hace tres años. De acuerdo a lo que confianza, su interés está más orientado a lo artístico, incluso su formación como futura arquitecta lo refleja. Sin embargo, observó que en las ferias y encuentros de emprendedores lo que más venta mueve son los comestibles, y decidió iniciar con las gomitas artesanales y con galletas decoradas. Las últimas no tuvieron gran alcance entre los visitantes de su puesto, pero las gomitas sí llamaban la atención.

“Empecé a hacer formas comunes, cubos, círculos, hasta que un día en una feria un niño vio una forma de dinosaurio, que no era tal, y se me ocurrió que podía usar los moldes de chocolatería para hacer gomitas con formas. Comencé con dinosaurios, mariposas, y luego me animé a más y sumé personajes y hasta temáticas como Harry Potter”, comenta la joven orgullosa de lo que ha construido en todo este tiempo.

Para la elaboración utiliza gelatina y endulzantes vegetales o jugos de frutas, sin agregar conservantes ni aditivos, lo que lleva a que cada gomita sea más saludable en comparación a las que se encuentran en el comercio. A su vez, al ser a base de gelatina, la textura es blanda, siendo fácil de comer y de disfrutar.

La sanjuanina lleva adelante el emprendimiento con la ayuda de su madre, aunque admite que gran parte del trabajo lo realiza ella. Desde la recepción de pedidos, elaboración, decoración, empaquetado y etiquetado, todo el proceso pasa por sus manos. “También hacemos gomitas personalizadas para distintos eventos”, acota.