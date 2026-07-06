    • 6 de julio de 2026 - 10:32

    Cómo hacer las mejores semitas caseras: consejos de Elsa Mercado con más de 60 años de experiencia

    La emprendedora, oriunda de Huaco, deprtamento Jáchal, aprendió a hacer semitas a los 8 años con sólo mirar a su madre.

    Desde los 8 años, Elsa Mercado, elabora semitas caseras.

    Desde los 8 años, Elsa Mercado, elabora semitas caseras.

    Foto:

    Daniel Arias
    Por Fabiana Juarez

    Elsa Mercado tiene 74 años, nació en Huaco, departamento Jáchal, pero actualmente vive en Albardón donde arrancó con un emprendimiento que combina sabor, historia e identidad: la elaboración de semitas caseras, un arte que desarrolla desde los 8 años de edad con sólo mirar a su madre.

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    Elsa es la mayor de los hermanos por lo que acompañó a su madre en la crianza de los mismos. Y entre las tareas figuró la preparación de semitas caseras. ‘A los 8 años ya aprendí a ser semitas, mirando a mi mamá. Ya desde los 5 la ayudaba con la preparación hasta que lo hice sola. Llevo tanto años haciendo semitas que ya no necesito ni pesar los ingrediente, todo lo hago a cálculo’, dijo la mujer.

    Elsa Mercado partici&oacute; en la Fiesta de la Semita y El Pan Casero, en Rawson.

    Elsa Mercado partició en la Fiesta de la Semita y El Pan Casero, en Rawson.

    Emprendimiento de semitas caseras

    Elsa dijo que ante preparaba semitas para consumo familiar, pero que desde hace unos años lo hace para vender y contribuir a la economía familiar. Es si que comenzó con un emprendimiento en su casa de Albardón que sigue creciendo por su ‘sabor’.

    No sólo participa en todas las ferias, sino que además fue invitada por Mauricio Tereszko a colaborar con la preparación de la semita más grande del mundo que se realizó ayer domingo en la Fiesta de La Semita y el Pan Casero, en Rawson.

    Los consejos de una experta

    En este contexto, Elsa brindó algunos consejos para elaborar las mejores semitas:

    • Chicharrones: se deben elaborar con grasa de pella que otorga mejor sabor que la empaquetada. Se debe picar a cuchillo y bien chiquita para que los chicharrones se distribuyan bien dentro de la masa.
    • Harina: usar harina de molino que es menos blanca que la 0000, contribuyendo a un mejor dorado de la semita horneada. Si no se tiene harina de molino, mezclar harinas de 0000 y 000.
    • Levadur.a: la mejor levadura es la base que se prepara en casa, aunque por cuestiones de tiempo se dejó de usar. En su reemplazo, es mejor usar levadura seca que favorece el leudado en menos tiempo.
    • Leña: para cocinar las semitas en horno de barro es aconsejable usar leña de cepa para levantar llama y leña de quebracho para lograr un calor más intenso y duradero
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